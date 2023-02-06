Miles protestan contra plan para cancelar feriado público en Dinamarca

Miles de personas se reunieron en Copenhague el domingo 5 de febrero para protestar contra un proyecto de ley presentado por el gobierno de Dinamarca que busca eliminar un día festivo para ayudar a financiar el aumento del gasto en defensa.

La protesta fue organizada por los sindicatos más grandes de Dinamarca que se oponen a la abolición del Gran Día del Rezo, una festividad cristiana que cae el cuarto viernes después de Pascua y data de 1686.

Los sindicatos que organizaron la protesta estimaron que participaron al menos 50,000 personas, lo que la convertiría en la manifestación más grande de Dinamarca en más de una década. La policía local no da tales estimaciones de multitudes.

La abolición del día festivo se propuso en diciembre para ayudar a aumentar los ingresos fiscales para un mayor gasto en defensa a raíz de la guerra de Ucrania, y es parte del amplio programa de reforma del gobierno recién formado destinado a superar los desafíos al modelo de bienestar de Dinamarca.

Enhedslisten på vej til demonstration for vores fridag❤️ pic.twitter.com/6m1dRTWT3G — Pelle Dragsted (@pelledragsted) February 5, 2023

Compromiso con la OTAN

El gobierno de Dinamarca ha propuesto avanzar tres años hasta 2030 con el objetivo de cumplir el gasto en defensa de la OTAN de 2% del PIB. Dice que la mayor parte de los 4,500 millones de coronas danesas adicionales (654 millones de dólares) que se necesitan para alcanzar el objetivo podrían cubrirse con los mayores ingresos fiscales que anticipa por la abolición del día festivo.

Sin embargo, sindicatos, legisladores de la oposición y economistas han cuestionado el efecto de la propuesta. Algunos economistas han dicho que es poco probable que tenga efectos duraderos, ya que los trabajadores encontrarían otras formas de ajustar sus horas de trabajo.

En el mercado laboral danés, el salario y las horas de trabajo están regulados principalmente por convenios colectivos entre grupos de trabajadores y empleadores altamente organizados sin la intervención del estado.

Sin embargo, el gobierno, que tiene una pequeña mayoría en el parlamento, dice que tiene la intención de impulsar el proyecto de ley independientemente de cualquier oposición.

"El gobierno quiere quitarnos unas vacaciones que hemos tenido durante más de 300 años y en Dinamarca cuando estamos trabajando recibimos un pequeño pago extra cuando tienes vacaciones. Para mí, tengo unos 17 años más en el trabajo, por lo que serían muchas semanas de trabajo extra que me acaban de quitar", dijo el conserje Cora Andrew Arthe, quien se manifestaba frente al parlamento.

Los daneses trabajan menos horas que la mayoría de los países de Europa según datos de la OCDE.

