Así es vivir con el síndrome de Guillain-Barré

Víctor Monreal, es un paciente con el Síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad con la que ha lidiado desde diciembre del 2022, pero ¿qué es y cómo se contagió?

El padecimiento de Víctor Monreal fue uno de los primeros casos registrados en Tlaxcala; de acuerdo con el sector salud de la entidad hasta el 4 de abril, se registraron 4 personas fallecidas por el Síndrome de Guillain-Barré.

“Sí yo un día jueves en la mañana sentí rara las manos sentí como un hormigueo no hice mucho caso tuve que ir por unas cosas a Santana y me fui de regreso al momento de bajar de mi auto sentí como si me desgarrara un gemelo cuando pisas mal y ya me sentía raro”, explicó Víctor para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré y cómo se contagia?

¡Atención! El Síndrome de Guillain-Barré es un enfermedad en la que el propio sistema inmunitario daña las neuronas de una personas, provocando debilidad muscular y en otros casos parálisis, pero ¿cómo se contagia?

La Organización Mundial de la Salud explicó que al ser una afectación rara, hasta el momento se desconoce qué es lo que lo provoca; sin embargo, en la mayoría de los casos surge después de una infección bacteriana o vírica.

Algunos de los síntomas del Síndrome de Guillain-Barré son:



Debilidad muscular

Anomalías en la forma de caminar

Hormigueo en brazos y piernas con problemas de coordinación

Esta enfermedad puede afectar a personas de todas las edades, pero suele presentarse más en hombres adultos.

¿Cuánto tiempo dura el síndrome de Guillain-Barré?

El Síndrome de Guillain-Barré puede ser mortal, por lo que es muy importante atenderlo y dar seguimiento lo antes posible, pues algunas personas pueden necesitar de cuidados intensivos, pero ¿cuánto tiempo dura la enfermedad?

De acuerdo con el Centro para el Control y la Previsión de Enfermedades, no existe un tiempo determinado para curar esta enfermedad , pues puede durar algunas semanas.

“Empecé a mejorar y a los 8 meses me pude poner de pie y caminar como cuatro pasos con la ayuda de tres personas (...) Al momento de pararme mi organismo reaccionó y empece a mejorar”, contó Víctor Monreal para Fuerza Informativa Azteca.

¿Cuánto cuestan los medicamentos para el síndrome de Guillain-Barré?

Existen varios tratamientos para aliviar y reducir los síntomas del Síndrome de Guillain-Barré; sin embargo, los tratamientos suelen ser costosos, y en ocasiones rebasan los cien mi pesos.

“Ya al dar el diagnóstico el médico me comentó que era muy urgente que metieran hemoglobina ese medicamento es muy caro A mí me metieron 30 frascos en día y medio y cada frasco costaba $15,000 pesos”, compartió Víctor, un paciente con el Síndrome de Guillain-Barré.