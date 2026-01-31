Una tormenta “matatecnologías”, o supertormenta solar , podría colapsar la civilización digital moderna en tan solo unos minutos, advierten científicos de la UNAM. Similar a la Tormenta de Carrington de 1859, liberaría partículas cargadas del Sol capaces de “freír” satélites, redes eléctricas y los datos globales.

El investigador Víctor Manuel Velasco Herrera , del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), califica el riesgo como "catastrófico", equiparándolo a una "nueva quema de la Biblioteca de Alejandría".

¿Qué es una tormenta “matatecnológica” y por qué preocupa?

Es una Eyección de Masa Coronal (CME) extrema durante el ciclo solar 25, con llamaradas que inducen corrientes en circuitos electrónicos. Esta Supertormenta Solar podría “apagar al mundo” debido a que nuestra dependencia de la tecnología, internet, GPS, bancos, es prácticamente total, a diferencia de 1859, cuando solo afectó a los telégrafos.

Cabe decir que con ayuda de la Inteligencia Artificial, científicos de la UNAM analizan datos captados desde el año de 1610, todo con el objetivo de predecir las tormentas solares, alertando sobre una acumulación solar actual.

¿Qué daños puede provocar una tormenta “matatecnológica” en la tecnología?

Apagones masivos



Sobrecargas en transformadores y redes eléctricas, dejando continentes sin luz por meses



Satélites inutilizados



Daños permanentes en comunicaciones, GPS y meteorología



Colapso digital



Pérdida de datos en la nube, fallos en computadoras cuánticas, bancos y dispositivos IoT



Transporte paralizado



Aviones, trenes y autos autónomos sin navegación.

De hecho, los expertos de la UNAM señalan que las auroras boreales recientes en latitudes bajas son "señales de advertencia".

¿Cuándo podría ocurrir una tormenta “matatecnológica”, según la UNAM?

El investigador Víctor Manuel Velasco Herrera estima que podría pasar "desde ahora o en pocos años", con foco en 2026 durante el pico del ciclo solar. Si ocurre una súper llamarada, “nos dejará aislados, se perderá gran parte de la información que se tiene y podríamos retroceder dos mil años en cuanto a conocimiento”, agrega.

¿Cuáles son las repercusiones de las tormentas solares recientes? La UNAM lo explica

Cabe señalar que el Instituto de Geofísica (IGF) de la UNAM lidera predicciones globales con bases de datos históricas digitalizadas desde Galileo; ante esta situación, se recomienda blindar infraestructuras y capacitar ingenieros. Este riesgo subraya la fragilidad tecnológica; ¿estás listo para un apagón global?

