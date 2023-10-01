El Canelo y su gesto con los raperos Santa Fe Klan y El Tornillo

Previo a su pelea contra Jermell Charlo, Saúl Canelo Álvarez entró acompañado de los raperos mexicanos Santa Fe Klan y El Tornillo, quienes interpretaron el tema “Por Mi México”.

El boxeador jalisciense entró al cuadrilátero del T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, mientras los músicos interpretaban las letras “Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde blanco rojo hasta que muera”.

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Al ritmo de Santa Fe Klan, el camino del campeón al ring: así fue el recorrido de Saúl ‘Canelo’ Álvarez al cuadrilátero para su pelea ante Jermell Charlo#BoxAzteca 🥊 #ComoUnCampeón pic.twitter.com/tethyQRdM6 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 1, 2023

Cabe recordar que este tema originalmente era interpretado por el rapero Lefty SM, quien murió el 2 de septiembre pasado a causa de lesiones de arma de fuego en su casa en Zapopan, Jalisco.

De hecho, el rapero agradeció al Canelo la oportunidad de aparecer en su pelea y dedicó este gesto a su compañero fallecido.

“Esta va por mi carnal Lefty y x mi barrio Santa Fe”, escribió Santa Fe Klan en su perfil de Instagram

Además, minutos antes de entrar al ring, Canelo convivió con Santa Fe Klan y El Tornillo, quienes cantaron y bailaron frente al boxeador mexicano.

¿Quién es Santa Fe Klan?

Santa Fe Klan es un músico mexicano nacido en Guanajuato. Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del rapero, ha incluido ritmos de cumbia y corridos tumbados a sus interpretaciones.

Tiene un hijo llamado Luka, el cual tuvo con su hoy exnovia, la influencer Maya Nazor. El origen de su nombre es debido a que usaron el nombre de Klan en referencia a que sus amigos hacían freestyle acompañados.

El rapero incursionó en la música con dos álbumes en 2017: “Por Costumbre” y “Seguimos Radicando”.

¿Quién es El Tornillo?

El Tornillo es un rapero de apenas 20 años de edad, nacido en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí.

Su nombre real es Osiel Armando Vázquez Pérez y debe su apodo debido a que su padre es mecánico, y cuando lo acompañaba al trabajo, ganó su mote de “Tornillo”. El rapero forma parte del colectivo 473 Music, fundado por Santa Fe Klan.

