“Le cortaron las alas”: Pareja de Lefty SM revela cómo murió el rapero

La escena de la música urbana en México quedó en luto desde ayer domingo debido al fallecimiento del rapero Lefty SM, quien murió debido a dos impactos de bala que recibió en su hogar en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco.

La Fiscalía de la entidad aseguró en un comunicado que tres sujetos entraron al domicilio del cantante localizado en la avenida La Cima, cerca de las 22:50 horas del sábado 2 de septiembre, e intentaron sacarlo de su residencia.

Derivado de la muerte de un conocido cantante del género musical Rap, la Fiscalía del Estado inició con la integración de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y capturar a quien o quienes resulten responsables.



Conoce más ➡️https://t.co/H6Nx9lrrlA pic.twitter.com/9l0mOueFxC — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 3, 2023

Tras no conseguir expulsarlo de su casa, detonaron armas de fuego contra Lefty SM y huyeron de la zona. El joven murió aproximadamente a las 1:15 horas de ayer domingo 3 de septiembre, tras recibir dos heridas de arma de fuego en el abdomen y en la pierna derecha.

¿Cómo murió Lefty SM?

Sin embargo, la esposa del músico, la influencer María Isabel, conocida como Eza Mary, reveló lo que sucedió. En su cuenta de Facebook, la mujer señaló que el rapero mexicano no abrió la puerta a sus atacantes.

“Tú nunca abriste la puerta, ellos se fueron a meter hasta nuestro cuarto en la segunda planta y sacarnos a empujones”, afirmó la influencer.

Facebook Eza Mary. Eza Mary da su versión sobre el ataque contra Lefty SM.

Eza Mary sentenció que el crimen no se trató de un asalto, “cuando en realidad te fueron a matar, mi amor”. Agregó que su pareja no tenían problemas con otras personas ni “mucho menos andabas de buscapleitos”.

“Te mataron, mi amor, te mataron. Pinche gente envidiosa. Si supieran lo que él trabajó y batalló por cumplir su sueño y ustedes le cortaron las alas a mi amor”, escribió la influencer.

Eza Mary pensó que se trataba de una pesadilla

En otro mensaje previo que eliminó de sus redes sociales, la influencer señaló que no quería que le enviaran mensajes, ya que pensaba que la muerte de su pareja se trataba de sólo una pesadilla.

“No me estén mandando mensajes. No quiero saber de nadie. Sólo estoy teniendo un mal sueño. Pellízcame, mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla, por favor”, mencionó Eza Mary.

Facebook Eza Mary. Mensaje de Eza Mary sobre la muerte del rapero Lefty SM.

Medios locales aseguraron que la esposa de Lefty SM se encargó de trasladarlo a un hospital privado para que recibiera atención médica después de la agresión que sufrió. Sin embargo, en dicho lugar terminó por perder la vida.