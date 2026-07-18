¿Por qué quieren quitar el asfalto? La estrategia para combatir el calor extremo en las ciudades

Las olas de calor cada vez son más frecuentes e intensas en distintas partes del mundo como las que presentan en Europa y Estados Unidos, por lo que ciudades y especialistas buscan estrategias para disminuir las altas temperaturas, ¿quitar el asfalto reduce el calor? Esto dicen los expertos.

¿Por qué el asfalto aumenta el calor?

Entre las medidas que han generado relevancia está la eliminación de superficies asfaltadas innecesarias para sustituirlas por áreas verdes o pavimentos con menor absorción de calor. Pero, ¿realmente funciona?

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), el asfalto y otras superficies oscuras contribuyen al llamado efecto isla de calor urbana, un fenómeno que provoca que las ciudades registren temperaturas más altas que las zonas rurales cercanas.

La EPA explica que el asfalto absorbe una gran cantidad de radiación solar durante el día y la almacena, liberándola lentamente durante la tarde y noche. Esto provoca que las calles y avenidas permanezcan calientes incluso cuando baja el Sol.

Además, las superficies pavimentadas sustituyen la vegetación, reduciendo la sombra y la capacidad natural del suelo para refrescar el ambiente mediante la evapotranspiración.

Según la agencia estadounidense, en días soleados el pavimento convencional puede alcanzar temperaturas superficiales cercanas a 67 grados Celsius, muy por encima de la temperatura del aire.

¿Quitar el asfalto ayuda a reducir el calor?

La respuesta es sí, pero no por el simple hecho de retirar el pavimento. La EPA señala que una de las estrategias para disminuir el efecto de isla de calor consiste en eliminar superficies pavimentadas donde ya no sean necesarias y remplazarlas por vegetación, árboles, jardines o suelos permeables, capaces de absorber menos calor y favorecer la infiltración del agua de lluvia.

Esta práctica conocida como "depaving", busca recuperar espacios urbanos para convertirlos en zonas verdes que proporcionen sombra y contribuyan a disminuir la temperatura del entorno.

Las autoridades mencionan que dejar el terreno al descubierto no genera por sí mismo una reducción significativa del valor. Los resultados se obtienen cuando los espacios se transforman en parques, jardines o áreas arboladas, o cuando utilizan pavimentos fríos.

