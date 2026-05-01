¿Por qué la CDMX se siente más caliente? La verdad detrás de la isla de calor

¿Está nublado y aun así se siente mucho calor? En los últimos meses, el calor en la Ciudad de México (CDMX) se ha vuelto más intenso y persistente, incluso en días donde antes el clima era más templado. Esta sensación no es solo percepción: responde a un fenómeno conocido como “isla de calor urbana”.

¿De qué trata la isla de calor ubana?

En ciudades densamente urbanizadas como la Ciudad de México, el calor no se siente de la misma manera en todos lados. Hay zonas que concentran más calor que otras, formando lo que se conoce como islas de calor urbanas.

En estas áreas, donde el aire puede ser entre 1 y hasta 12 °C más caliente que en otras regiones cercanas. Este fenómeno no es nuevo, pero hoy se percibe con mayor intensidad por la forma en que han crecido las ciudades.

La exposición está en el propio diseño urbano. El concreto, el asfalto y los materiales oscuros de edificios y calles absorben gran cantidad de radiación solar durante el día y la liberan lentamente por la noche, manteniendo el ambiente caliente por más tiempo.

A esto se suma la escasez de áreas verdes y cuerpos de agua, que normalmente ayudan a enfriar el aire mediante sombra y evapotranspiración. El resultado es una ciudad que retiene el calor y dificulta que la temperatura baje, incluso durante la madrugada.

Este efecto no ocurre todo el tiempo ni en todos los lugares por igual. Se intensifica en días con cielo despejado, poco viento y alta radiación solar, generando “bolsas” de calor en zonas específicas, especialmente en áreas con alta densidad de construcciones, como los centros urbanos.

Por eso, es posible experimentar cambios bruscos de temperatura en trayectos relativamente cortos dentro de la misma ciudad.

Efectos secundarios de la isla de calor

Las consecuencias van más allá de la incomodidad. Las islas de calor aumentan la demanda de energía eléctrica, sobre todo por el uso de ventiladores y aire acondicionado, elevan los costos en los hogares, empeoran la calidad del aire y contribuyen a mayores emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, representan un riesgo para la salud, ya que pueden incrementar los casos de golpes de calor, deshidratación y otras enfermedades, especialmente en poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.