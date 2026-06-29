El régimen de Venezuela convirtió el dolor en propaganda

Mientras miles de manos tratan de salvar la mayoría de vidas que se puedan, en Venezuela el régimen ya pensaba cómo controlar el relato y lucrar con el dolor de la población.

La dictadura respondió tarde, no desplegó militares para ayudar a las familias; lo que hizo fue intimidar y bloquear a los venezolanos que deseaban ayudar.

En Venezuela el panorama es desolador, porque los terremotos evidenciaron algo que ya ocurría desde hace mucho tiempo: el abandono de las autoridades.

El país enfrenta esta tragedia con hospitales derrumbados, sin medicinas, sin médicos y carreteras sin mantenimiento.