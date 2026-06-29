Nuevo sismo sacude a Venezuela: Suspenden clases, revisan viviendas y continúan las labores de rescate

Alrededor de las 7 de la mañana, se registró un nuevo sismo en Caracas, Venezuela, de 4.2 de magnitud, sumándose a las más de 432 replicas que han sacudido al país desde el día del terremoto.

Las replicas han complicado los trabajos de rescate en las zonas más afectadas. Así amanece Venezuela la mañana de este lunes 29 de junoi 2026.

Entre el temor a las réplicas y el desastre: Venezolanos duermen en las calles en espera de ayuda

A pesar de las intensas y constantes replicas en Venezuela, las labores de búsqueda continúan, especialmente en La Guaira, la zona cero y la más afectada por los dos terremotos ocurridos el pasado 24 de junio 2026.

Hoy, las y los venezolanos se mantienen alerta y en espera de ayuda. En Venezuela hay mucho temor, especialmente entre aquellos que se encuentran viviendo o durmiendo fuera de sus horas por miedo a regresar a sus vivienda y que se derrumben.

Se espera que en las próximas horas las autoridades inicien un protocolo de revisión de infraestructura vial, así como de todas aquellas infraestructuras que resultaron afectadas por los intensos movimientos telúricos de la semana pasada.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguro que las viviendas y otras estructuras serán revisada con el sistema de semáforos, es decir, el color se dará dependiendo de cómo haya quedado la estructura, así como si es habitable o no.

Réplicas mantienen alerta en #Venezuela



Un sismo de magnitud 4.2 sacudió Caracas esta mañana, generando temor entre la población.



Autoridades mantienen operativos de rescate y revisión de estructuras mientras continúan las réplicas.



Los detalles en #HechosAM con Carolina… pic.twitter.com/ytnP5yQXnX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 29, 2026

Rescatistas internacionales y familias venezolanas se unen a la búsqueda contra el reloj en La Guaira

¡Carrera contra reloj! Rescatistas internacionales y cientos de familias venezolanas se han sumado a las labores de rescate en La Guaira, una la zona con mayor devastación tras los terremotos en Venezuela; los daños son tan grandes, que no se dan abasto.

Afortunadamente, se han logrado captar algunas "pruebas de vida" debajo de algunos escombros de la zona; todos trabajan contra reloj.

Siguen suspendidas las clases en Venezuela tras terremotos

Las replicas en Venezuela alertaron al sector educativo, por lo que las clases de todos los niveles educativos serán suspendidas por una semana más.

Se desconoce cuándo podrían reiniciarse nuevamente las actividades escolares en Venezuela.