Líneas 1, 2, 7, 8, 9, A y B con alta afluencia de pasajeros
Conoce el minuto a minuto de las 14 Líneas del Metro de la CDMX para llegar a tiempo a tu destino; hay retiro de trenes, retrasos en terminales y lento avance.
Hoy, 26 de junio del 2026, el Metro de la Ciudad de México (CDMX), reportó incidencias, retrasos y marcha lenta en sus 14 Líneas; en Azteca Noticias te damos el reporte minuto a minuto para que llegues bien a tu destino y tomes en cuenta los tiempos de traslado.
Recuerda que el horario de operación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) es de lunes a viernes de 5:00 a 24:00 horas sábados de 6:00 a 24:00 horas y domingos y días festivos de 7:00 a 24:00 horas.
Líneas 2, 3 y 4 con retrasos de hasta 10 minutos por estación
Líneas 1, 2, 7, 8, 9, A y B con alta demanda
El Metro de la CDMX informó que las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, A y B ya cuentan con alta demanda de los usuarios, aunque aseguró que su marcha es constante en ambas direcciones.
Sin embargo, los usuarios reportaron que la Línea 7 continúa con tiempos de espera de 10 minutos por estación, así como en la Línea 12.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 26, 2026
A esta hora, se continúa con afluencia de moderada en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, A y B. Los trenes mantienen su marcha constante en ambas direcciones.
El servicio está sujeto a cambios por incidentes imprevistos.
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Continúan los retrasos en las Líneas 3 y 7
Tanto los usuarios como el Metro de la CDMX reportaron alta demanda en dichas Líneas junto con tiempos de espera de 10 a 20 minutos por estación.
Sin embargo, el Sistema de Transporte Colectivo aseguró que las demás rutas se encuentran funcionando con normalidad.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 26, 2026
Se registra buen avance y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
Las Líneas que al momento presentan afluencia alta son Línea 3 y Línea 7,… pic.twitter.com/4aFCdq5A6w
Alta demanda en las Líneas 3 y 7
El Metro de la CDMX confirmó una alta demanda de pasajeros en las rutas 3 y 7 del Metro de la CDMX, sin embargo aclaró que enviaría unidades vacías para agilizar el servicio en las estaciones de mayor demanda.
Ante los retrasos de 10 y 15 minutos por estación, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) pidió a los pasajeros salir con anticipación para llegar a tiempo a sus destinos.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 26, 2026
La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 8, 9, A y B es constante por ambas direcciones y afluencia controlada. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
Se registra afluencia alta en la Línea 3 y 7, sin embargo se envían unidades… pic.twitter.com/IMh0vvGCs9
Líneas 2, 3 y 9 con marcha lenta y tiempos de espera de 10 minutos por estación
Esta mañana el Metro de la CDMX reportó afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 8, 9 y 12. Sin embargo, usuarios en redes sociales advirtieron que había tiempos de espera de hasta 10 minutos por estación en las rutas 2, 3 y 9, con tiempos de espera de hasta 10 minutos por parada, principalmente en:
- Cuatro Caminos, Línea 2
- Indios Verdes, Línea 3
- Pantitlán, Línea 3
#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 8, 9 y 12. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 26, 2026
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