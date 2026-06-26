Líneas 1, 2, 7, 8, 9, A y B con alta afluencia de pasajeros

Hoy, 26 de junio del 2026, el Metro de la Ciudad de México (CDMX), reportó incidencias, retrasos y marcha lenta en sus 14 Líneas; en Azteca Noticias te damos el reporte minuto a minuto para que llegues bien a tu destino y tomes en cuenta los tiempos de traslado.

Recuerda que el horario de operación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) es de lunes a viernes de 5:00 a 24:00 horas sábados de 6:00 a 24:00 horas y domingos y días festivos de 7:00 a 24:00 horas.