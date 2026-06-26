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Líneas 1, 2, 7, 8, 9, A y B con alta afluencia de pasajeros

Conoce el minuto a minuto de las 14 Líneas del Metro de la CDMX para llegar a tiempo a tu destino; hay retiro de trenes, retrasos en terminales y lento avance.

Metro CDMX hoy
Este viernes, también se registró alta afluencia en las 12 rutas del Metro de la CDMX y las 2 que conectan con el Edomex.|@MetroCDMX | X

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Hoy, 26 de junio del 2026, el Metro de la Ciudad de México (CDMX), reportó incidencias, retrasos y marcha lenta en sus 14 Líneas; en Azteca Noticias te damos el reporte minuto a minuto para que llegues bien a tu destino y tomes en cuenta los tiempos de traslado.

Recuerda que el horario de operación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) es de lunes a viernes de 5:00 a 24:00 horas sábados de 6:00 a 24:00 horas y domingos y días festivos de 7:00 a 24:00 horas.

Líneas 2, 3 y 4 con retrasos de hasta 10 minutos por estación

Líneas 1, 2, 7, 8, 9, A y B con alta demanda

El Metro de la CDMX informó que las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, A y B ya cuentan con alta demanda de los usuarios, aunque aseguró que su marcha es constante en ambas direcciones.

Sin embargo, los usuarios reportaron que la Línea 7 continúa con tiempos de espera de 10 minutos por estación, así como en la Línea 12.

Continúan los retrasos en las Líneas 3 y 7

Tanto los usuarios como el Metro de la CDMX reportaron alta demanda en dichas Líneas junto con tiempos de espera de 10 a 20 minutos por estación.

Sin embargo, el Sistema de Transporte Colectivo aseguró que las demás rutas se encuentran funcionando con normalidad.

Alta demanda en las Líneas 3 y 7

El Metro de la CDMX confirmó una alta demanda de pasajeros en las rutas 3 y 7 del Metro de la CDMX, sin embargo aclaró que enviaría unidades vacías para agilizar el servicio en las estaciones de mayor demanda.

Ante los retrasos de 10 y 15 minutos por estación, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) pidió a los pasajeros salir con anticipación para llegar a tiempo a sus destinos.

Líneas 2, 3 y 9 con marcha lenta y tiempos de espera de 10 minutos por estación

Esta mañana el Metro de la CDMX reportó afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 8, 9 y 12. Sin embargo, usuarios en redes sociales advirtieron que había tiempos de espera de hasta 10 minutos por estación en las rutas 2, 3 y 9, con tiempos de espera de hasta 10 minutos por parada, principalmente en:
- Cuatro Caminos, Línea 2
- Indios Verdes, Línea 3
- Pantitlán, Línea 3

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