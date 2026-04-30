La Inteligencia Artificial y la robótica dieron un nuevo paso hacia el mundo del arte, esto luego de que la robot humanoide Sophia debutó en un escenario sin precedentes: un concierto de música clásica acompañado por una orquesta EN VIVO, marcando un momento histórico en la relación entre tecnología y creatividad.

El evento se llevó a cabo en la ciudad de Hong Kong, en donde la famosa robot, conocida por sus expresiones realistas, sorprendió al público luego de interpretar tres piezas originales en un espectáculo que fusionó arte tradicional y la innovación tecnológica.

El robot humanoide Sophia se encuentra entre bastidores durante un ensayo con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Bautista de Hong Kong (HKBU) antes de su Concierto de Gala Anual de 2026|REUTERS/Tyrone Siu

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¿Qué hizo diferente este concierto con Inteligencia Artificial?

A diferencia de sus apariciones anteriores, esta fue la primera vez que Sophia, un robot humanoide participó en un concierto clásico en vivo junto a la Hong Kong Baptist University Symphony Orchestra.

Vestida con un llamativo traje dorado, interpretó temas como “Human Grace”, “I Am Your Mirror” y “Wires and Steel”, logrando una ovación del público. El espectáculo también incluyó animaciones generadas por IA, sistemas de captura de movimiento, además de una coreografía híbrida entre un bailarín humano y un avatar digital.

Humanoid robot Sophia took the stage alongside a live orchestra in Hong Kong in her first classical music performance, in an AI-themed concert that merged traditional art forms with innovation pic.twitter.com/l6EzN9kbfq — Reuters (@Reuters) April 29, 2026

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¿Puede un robot humanoide interpretar música clásica?

Según los expertos, este fue un enorme reto. La directora artística Jovanka V. Wilsdorf explicó que entrenar a Sophia implicó múltiples ajustes para lograr una interpretación más cercana al estilo clásico, sin perder su identidad artificial: “Puede cantar a su manera, pero adaptarla al lenguaje clásico requirió un proceso complejo”, explicó.

¿Qué dijo Sophia sobre su debut musical?

Durante el evento, este robot humanoide compartió un mensaje que captó la atención del público: “Aunque no experimento emociones como los humanos, quiero simular esa conexión de la forma más auténtica posible”.

La robot aseguró que su objetivo es acercar a los humanos y a las máquinas a través del arte, en una nueva forma de expresión cultural.

The latest iteration of Sophia the humanoid robot from Hanson Robotics.



Its skin and expressions are much more lifelike than the older iterations that go back to 2016. Like every other ultra realistic android, it struggles with syncing lip movements to dialogue.



Hong… pic.twitter.com/34e2aD531z — Mike Kalil (@mikekalilmfg) April 7, 2026

Robots humanoides e Inteligencia Artificial: ¿Qué significa esto para el futuro del arte?

Especialistas consideran que este tipo de eventos abre la puerta a una nueva era donde la IA no solo asiste, sino que también crea y participa activamente en disciplinas artísticas.

Desde su creación en 2016 por Hanson Robotics, Sophia ha evolucionado de ser una curiosidad tecnológica a convertirse en un símbolo del avance de la Inteligencia Artificial.

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El concierto dejó una pregunta inevitable en el aire: ¿estamos presenciando el inicio de una nueva era donde humanos y máquinas compartirán el escenario del arte?