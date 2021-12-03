Ameca, robot humanoide que sorprende por expresiones faciales

Engineered Arts, una empresa de robótica con sede en Cornwall, Reino Unido, presentó su más reciente creación. Se trata de Ameca, un robot humanoide capaz de recrear expresiones faciales extremadamente parecidas a las de los humanos.

A diferencia de otros androides, Ameca también sorprende por la forma en la que puede mover sus extremidades y en particular las facciones de su cara con características deliberadamente neutrales de género y raza.

Por lo general, este tipo de robos se basan en los desarrollos de la inteligencia artificial y de la robótica con la finalidad de poder recrear a los humanos desde la cabeza hasta los pies además de imitar la realidad.

Muchos de ellos aún son prototipos lentos pero Ameca sorprende justo por ser un robot humanoide con movimientos rápidos y expresiones faciales muy realistas.

Engineered Arts enseñó las expresiones faciales de su robot humanoide #AMECA, que debutará frente al público en el próximo #CES2022. pic.twitter.com/9b8k18Wul0 — 🄽🄴🅁🄳🄿🅈 (@NerdPy) December 3, 2021

Robot humanoide sorprende por facciones en su cara

Aunque Ameca conserva una esencia bastante robótica en su estructura corporal y su cara en color gris, destaca su particular rostro que cuenta con características neutrales de género y raza.

Ameca es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia artificial con toda la tecnología que conlleva un androide, por ello consideran que este robot humanioide podría ser el futuro rostro de la robótica.

Además de que Ameca se percibe muy realista, se tiene como propósito desarrollar y mostrar sus mejores interacciones de aprendizaje automático.

Sus sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático se desarrollan y prueban en conjunto con el sistema operativo de robot llamado Tritium; un software utilizado para controlar a este tipo de robots.

El hardware de Ameca es un desarrollo basado en una investigación de Engineered Arts sobre robótica humanoide y construido con tecnología Mesmer, responsable de desarrollar la gama de emociones humanas.

It's not quite #tbt but we couldn't wait to share this footage shot at @GITEXTechWeek, the @etisalat stand was the highlight of the event.



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¿Cuál es la diferencia entre un robot humanoide y un androide?

Aunque existe una enorme semejanza entre las 2 definiciones, la principal diferencia está en la conducta. Un robot humanoide únicamente procura la semejanza con un humano mientras que los androides son robots humanoides que, además de parecerse a las personas, imitan de forma autónoma ciertos aspectos de su comportamiento.