Senado avala igualdad salarial entre hombres y mujeres deportistas

La tarde del martes cinco de marzo, el Senado de la República aprobó un dictamen por el que se establece la igualdad salarial para deportistas hombres y mujeres.

De acuerdo con la información compartida, el dictamen se dio con 79 votos, por esta razón se aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), en materia personas deportistas profesionales, mediante la cual se pretende garantizar la participación de la mujer en espacios deportivos y una remuneración paritaria.

¿Qué abarca la reforma de igualdad salarial entre deportistas mujeres y hombres?

Considerará violatoria del principio de igualdad de salarios, la disposición o contrato que estipule diferentes salarios base en razón de las ramas varonil y femenil de un mismo deporte.

“Con esta reforma se pretende salvaguardar los derechos laborales de las personas deportistas profesionales y transitar hacia cerrar la brecha de desigualdad en prácticas deportistas”, el destacó la senadora Nuvia Mayorga.

Por su parte, el senador Napoleón Gómez Urrutia explicó que se establecerán garantías, pues “es importante reconocer que quienes se dedican a las actividades deportivas son trabajadores y por tanto son actores económicos. Por ese motivo el sector deportivo debe reflexionar acerca del uso que le da esa actividad y aprovechar sus ventajas para el desarrollo y el bienestar de la sociedad”.



“La aportación será de los clubes deportivos, no será del gobierno. No será por decreto, no será para ayudar con recursos del erario porque ya sabemos que el dinero del erario, el dinero de los mexicanos para los deportistas está vetado. Y ahí está la corrupción brutal que hay en la CONADE”, recriminó la panista Kenia López Rabadán a los morenistas triunfalistas.

📌 Salario base para personas deportistas profesionales con trabajos iguales, sin distinción de género. Así como seguridad social y aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, fue lo aprobado por unanimidad en el #SenadoMexicano.



Empleadores tendrán la obligación de inscribir a la seguridad social

Las personas empleadoras tendrán la obligación de inscribir y aportar a la seguridad social a la persona deportista profesional, incluyendo las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda; organizar y mantener un servicio médico privado especializado para la persona deportista profesional, conforme a los requisitos de la disciplina deportiva que desarrolla, con perspectiva de género; así como conceder un día de descanso a la semana a las personas deportistas profesionales, sin detrimento a su salario.