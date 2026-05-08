La educación en México está reprobada y la SEP adelanta cierre del ciclo escolar 2026

El anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) lo confirmó: se adelanta el cierre del ciclo escolar 2025-2026, por lo que terminará el 5 de junio. Sí, concluirá de manera anticipada aunque México tenga un nivel educativo por debajo del promedio de los países que conforman la OCDE, lo que se refleja en poca comprensión lectora y habilidades matemáticas.

De acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2022, México se ubicó en el lugar 35 de 37 países evaluados. Tan solo en matemáticas, nuestro país obtuvo 407 puntos en esa materia, lejos del promedio que es 478.

La opinión de Vaitiare Mateos

“La educación en México está reprobada y aun así, nos dicen que podemos darnos el lujo de perder más días de clases. La Secretaría de Educación Pública anunció que el ciclo escolar terminará antes, el 5 de junio.

¿De verdad estamos para recortar el tiempo en los salones? Porque si revisamos los resultados de la prueba PISA 2022 de la OCDE, la respuesta es brutalmente clara: no.

México obtuvo apenas 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias. Todo muy por debajo del promedio de los países que conforman la OCDE. Pero ahí les va el dato más alarmante de todo: sólo el 53% de nuestros estudiantes de 15 años alcanzó el nivel mínimo de comprensión lectora.

Eso significa que casi la mitad de nuestros adolescentes ni siquiera logra identificar con solvencia la idea principal de un texto de mediana complejidad y en matemáticas la situación está peor, sólo el 34% alcanzó el nivel mínimo de competencia matemática.

Cada día perdido en las aulas para miles de niñas, niños y adolescentes es un día menos, herramientas para defender su futuro.

México no necesita menos escuela, México necesita tomarse la educación en serio.

Cuando casi la mitad de tus estudiantes no comprende plenamente lo que lee y dos de cada tres reprueban matemáticas básicas, hay que decirlo con todas sus letras: la educación en México está reprobada y ya se va de vacaciones”.

