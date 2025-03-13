Vaitiare Mateos

Campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco: ¿Por qué nos mienten?
La Guardia Nacional cateó el predio del rancho Izaguirre desde septiembre del 2024, ahí detuvieron a 10 personas y encontraron a dos secuestradas.
La Guardia Nacional cateó el predio del rancho Izaguirre desde septiembre del 2024, ahí detuvieron a 10 personas y encontraron a dos secuestradas.
María de Jesús, de 78 años, vive en la Capu, a la espera de que sus hijos vayan a buscarla, pues eso le prometieron y no ha podido comunicarse con ellos.
México llega a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con un escenario al que cada vez le puede hacer menos frente.
Las autoridades han brillado por su ausencia mientras la gente en Frontera Comalapa, Chiapas, sigue sufriendo los estragos de enfrentamientos armados.
Donación de órganos en México se ve entorpecida por la burocracia y la tramitología, situación que no debería ocurrir en nada y mucho menos para la noble causa.
Los 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez dan muestra de que el Instituto Nacional de Migración no cuenta con los protocolos necesarios para evitar estas tragedias en México
Vaitaire Mateos habla sobre el caso de desaparición de mujeres en Celaya, Guanajuato, qué está pasando con el número de personas desaparecidas en el país.
No hubo evidencia en el juicio, no hay fotos, videos, audios o algo que incrimine a García Luna; y cuestionamos el veredicto sobre todo por otros casos como el de Cienfuegos.
Con Banxico elevando la tasa de interés, las cuotas en carreteras más caras y precios del huevo por los cielos… ¿cómo se puede salir de esta crisis económica?
Hoy en día Código Penal contempla estas agresiones como un delito de lesiones y no como un intento de feminicidio, la iniciativa propone cambiar la ley para que se persiga la violencia ácida.