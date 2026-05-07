¡Se adelantan las vacaciones! SEP modifica el calendario escolar por intenso calor y partidos de futbol

Se anunció una modificación radical en las fechas de cierre para los planteles de todo el país, durante la LXVI Reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se dio el nuevo informe sobre los ajustes y adelanto de vacaciones de acuerdo con la SEP.

Esta decisión, impulsada por las peticiones de diversas entidades federativas, busca adaptar la actividad académica a las condiciones críticas que atraviesa la nación. El titular de la dependencia confirmó que el consenso fue unánime entre los secretarios estatales para modificar las jornadas lectivas.

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Fecha de inicio de vacaciones y cierre de ciclo escolar

El cambio más relevante establece que el último día de actividades frente a grupo será el próximo 5 de junio. A partir de ese momento, los alumnos podrán retirarse a sus hogares, mientras que el personal administrativo deberá completar sus obligaciones institucionales hacia el 12 de junio.

Esta medida otorga un respiro temprano al sistema educativo, moviendo las fechas tradicionales para ajustarse a una realidad externa que impide la normalidad en las aulas.

¿Por qué se adelantaron las vacaciones?

Detrás de esta resolución existen dos factores determinantes. El primero es la ola de calor sin precedentes que azota al país y que, según los pronósticos, se mantendrá con fuerza durante junio y julio.

El segundo motivo es la celebración del Mundial en México, un evento que requiere ajustes logísticos en la movilidad y actividades cotidianas. Las autoridades enfatizaron que, a pesar de este recorte en los días presenciales, el Plan de Estudios se cumplirá íntegramente para no afectar la formación estudiantil.

El descanso no será permanente, pues ya se ha trazado el camino para la reapertura de las escuelas. El personal docente retomará sus labores el 10 de agosto para iniciar una semana intensiva de Consejo Técnico. Posteriormente, se han destinado 12 días, del 17 al 28 de agosto, para ejecutar un periodo de reforzamiento de aprendizajes.

Este lapso será vital para asegurar que todos los alumnos cuenten con las herramientas necesarias antes de enfrentar los nuevos retos académicos.

Cuenta regresiva para el Ciclo Escolar 2026-2027

La mirada de las autoridades educativas ya está puesta en el futuro inmediato. Se ha definido que el arranque formal del siguiente periodo de enseñanza comenzará el 31 de agosto.

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Con esta nueva estructura, la secretaría intenta mitigar los riesgos a la salud por las altas temperaturas y permitir que la sociedad se integre a las actividades de la justa deportiva internacional, sin descuidar la calidad y el aprovechamiento escolar en cada estado de la República.

