No puedes llevar a 1.2 millones de acarreados a una marcha: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), rechazó que dependencias locales hayan obligado a sus trabajadores a acudir a la marcha de AMLO del domingo, pues dijo que no se puede llevar a 1.2 millones de acarreados.

En conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que quien tenga pruebas de los acarreados, puede acudir a la Contraloría capitalina para presentar su denuncia.

Junto con la secretaria del Bienestar @A_MontielR y la delegada de Bienestar de la Ciudad @EstefanyCorreaG anunciamos el inicio de la sustitución de tarjetas del Banco del Bienestar donde los adultos mayores recibirán su Pensión Universal. #EnVivo 🔴 https://t.co/aQ7Cy2dKo7 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 28, 2022

“No puedes llevar a 1.2 millones de acarreados a una manifestación… si hay evidencia, que se presente la denuncia, jamás vamos a utilizar esas prácticas”, dijo.

Sheinbaum aseguró que la marcha de AMLO fue histórica, ya que nunca tanta gente había marchado para mostrar su apoyo al Presidente, incluso afirmó que quedará plasmado en los libros de historia.

“Es de los presidentes más queridos de la historia, cuando se había visto que un millón lo acompañaran, las muestras de cariño, el día de ayer se mostró eso y que estuvo protegido por la propia gente”, explicó.

Sheinbaum anuncia actividades para diciembre

La jefa de Gobierno anunció que el 31 de diciembre Los Ángeles Azules se presentarán en la glorieta de Reforma y se busca hablar con varios artistas para que se presenten para el 2023, aunque no detalló si entre ellos se encuentre Manu Chao, cantante a quien prometió en uno de sus Facebook Lives invitar al Zócalo.

También adelantó que como parte de las actividades decembrinas no habrá pista de hielo, ya que la gente mostró más preferencia por la feria que se colocó el año pasado que por la pista que se colocaba.

La jefa de Gobierno @Claudiashein confirma la #VerbenaNavideña en el Zócalo de la #CDMX del 16 al 31 de diciembre, además de un concierto de Los Angeles azules el día 31 en Reforma.



Sin embargo, este año no habrá pista de hielo. pic.twitter.com/5HpGuh3UGA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

“Estamos buscando otros artistas también, la Ciudad de México es muy libre y además muy responsable, estamos buscando que se divierta… el 31 de diciembre estarán Los Ángeles Azules en Reforma… no va a haber pista de patinaje, a la gente le gustó más la feria”, declaró.

Se prevé que la Verbena Navideña en el Zócalo capitalino sea del 16 al 31 de diciembre.