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Revive la marcha de AMLO y su informe en el Zócalo por 4 años de gobierno

Tras la marcha de AMLO, el Presidente ofreció un mensaje en el Zócalocon motivo de los cuatro años de gobierno, checa qué dijo tras la movilización.

marcha de AMLO en vivo Ángel de la Independencia Zócalo 27 de noviembre

Escrito por: Alicia Gutiérrez, Irving Pineda, César Méndez y Laura Casillas

Este domingo 27 de noviembre se realizó la marcha de AMLO y culminó en el Zócalo capitalino en donde el presidente López Orbador ofreció un discurso con motivo de sus cuatro años de gobierno. Revive el minuto a minuto de esta movilización.

Qué dijo AMLO en su informe tras la marcha

15:40 HORAS

Checa las mejores imágenes de la marcha de AMLO, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.

17:32 HORAS

Estas fueron las frases más destacadas de AMLO durante su discurso en el Zócalo, luego de marchar por más de cinco horas desde el Ángel de la Independencia.

17:00 HORAS

"Lomitos y michis", entre las tomas más coloridas durante la marcha de AMLO.

16:44 HORAS

Concluye la marcha e informe de AMLO con la entoncación del Himno Nacional.

16:39 HORAS

El mandatario López Obrador dijo que en México se aplica un modelo económico y político conocido como el humanismo mexicano y pidió a sus simpatizando continuar con la revolución de las conciencias para hacerlo realidad.

16:30 HORAS

El Presidente destacó la participación de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en la promoción de la cultura y descartó que participe en alguna contienda electoral.

16:17 HORAS

AMLO destacó en su informe que en su administración han disminuido los delitos del fuero federal.

"Los delitos del fuero federal han bajado en 27.3% de igual forma en coordinación con los gobienro estatales y munici pales se ha logrado disminuir el robo de vehculos en 40.1%, los homicidios 10% y secuestro 8%", dijo

16:14 HORAS

AMLO aseguró en su informe que en su gobierno no existe el nepotismo y la corrupción, además resaltó la reforma de las Fuerzas Armadas.

16:07 HORAS

AMLO promete que en 2024 habrá una red de trenes de pasajeros y espera que en 2023 el tren de Toluca opera.

16:03

AMLO asegura que el AIFA es de los mejores aeropuertos que tiene, a pesar de las críticas de sus adversarios.

16:00 HORAS

AMLO aseguró dijo en el Zócalo que su administración no contrató deuda pública como en otros sexenios.

"No hemos contratado deuda nueva o adicional, ¿se acuerdan como era la receta? Todavía la siguen aplicando, lamentablemente, nada más que más lejos, cada vez que había una crisis, contratar deuda".

15:42 HORAS

Tras la marcha, AMLO dijo que sin el subsidio a los combustibles la inflación no sería de 8, sino por encima de los 10, aseguró que con las medidas como la rehabilitación de plantas coquizadoras y refinerías, se tendrá en 2023 la autosuficiencia de gasolina,

"Si no hubiéramos detenido el precio de las gasolinas, no tendríamos una inflación de 8%, sino de 13%”.

15:39 HORAS

AMLO exaltó la aplicación de vacunas en Covid-19 y reconoció la labor del personal médico.

"Se han aplicado 228 millones de vacunas, aprovecho para expresar nuestro eterno agradecimiento a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, que pusieron su vida para salvar a enfermos de Covid-19".

15:24 HORAS

AMLO dijo en su inf orme de hoy que uno de sus logros en cuatro años de gobierno es la aprobación de la Reforma Laboral.

"Se aprobó la Reforma Laboral por primera vez se respeta el voto en las elecciones sindicales".

15:12 HORAS

El Presidente aseguró que no irá a la reelección, ya que es Maderista y no creen en la reelección y expresó su beneplácito de los asistentes a su marcha, ya que la mayoría es joven.

15:00 HORAS

El Presidente López Obrador ofreció su informe hoy con motivo de los cuatro años de gobierno.

AMLO llega al Zócalo tras cinco horas de marcha

14:45 HORAS

Llega AMLO a la plancha del Zócalo, después de cinco horas de que inició la marcha en el Ángel de la Independencia.

14:36 HORAS

Luegó de cinco horas y media, el Presidente está a una cuadra de llegar al Zócalo, en donde ofrecerá un mensaje por los cuatro años de su gobierno.

14:16 HORAS

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca, Sheinbaum aseguró que la asistencia de esta marcha demuestra el apoyo a la Cuarta Transformación y AMLO.

14:00 HORAS

En medio de empujones, AMLO espera entrar al Zócalo por la calle de Madero, luego de cuatro horas desde que salió del Ángel de la Independenica.

13:40 HORAS

Durante su arribo al Zócalo, captan presunta agresión hacia el canciller Marcelo Ebrard.

13:33 HORAS

Un grupo de simpatizantes esperan al Presidente en el Hemiciclo a Juárez, quien llegó después de más de cuatro horas de haber iniciado la marcha en el Ángel de la Independencia.

13:15 HORAS

En la Torre del Caballito, AMLO avanza sobre Paseo de la Reforma para incorporarse a la avenida Juárez y descartó tomar un vehículo para llegar al Zócalo.

13:11 HORAS
Simpatizantes del Presidente llevaron a sus mascotas, incluso le pasaron una a AMLO para que se sacara una foto.

12:30 HORAS

Entre los asistentes a la marcha de AMLO llamó la atención un hombre con un parecido con Tony Stark, personaje de Avengers.

12:09 HORAS

La ayudantía de Presidencia se vio rebasada por los simpatizantes que buscaban acercarse a AMLO, por lo que su avance se detuvo a la altura de Insurgentes; se creó una valla humana para que el mandatario avanzara.

12:00 HORAS

El canciller Marcelo Ebrard se adelantó al contingente que acompaña al Presidente en la marcha y aseguró que la movilización rebasó sus expectativas.

"Es gigantesco. Es tres veces el desafuero. Es una marcha inédita que habla de la fuerza popular que habla de la Cuatra Transformación", declaró a Fuerza Informativa Azteca.

11:58 HORAS

El avance del Presidente se ve mermado por simpatizantes que buscan acercarse a él para tomarse una foto, previo a su llegada al Zócalo.

11:46 HORAS

Vanguardia de la marcha de AMLO se localiza a la altura del Senado de la República, en el Paseo de la Reforma.

11:18 HORAS

Debido a la marcha de AMLO se encuentra ocupada la avenida Paseo de la Reforma. Las alternativas viales son:

Periférico
Eje 1 Oriente.
Eje 2 Oriente.

11:10 HORAS

El próximo 1 de diciembre se cumplen cuatro años del gobierno de AMLO, de acuerdo con reportes preliminares del gobierno capitalino hay al menos 50 mil personas que se encuentran en el Zócalo y en las calles aledañas.

11:05 HORAS

Simpatizantes ironizan y aseguran ser "acarreados" en la marcha de AMLO, que avanza ya sobre Paseo de la Reforma.

11:00 HORAS

Checa los personajes como gobernadores y las "corcholatas", además de otros asistentes que acudieron a la marcha de AMLO.

10:48 HORAS

Calles aledañas al Zócalo ya comienzan a llenarse por la presencia de simpatizantes del Presidente que esperan el arribo de la marcha de AMLO.

10:36 HORAS

Al grito de "es un honor estar con Obrador", inició la marcha. El Presidente avanzó flanqueado por Adán Augusto y Claudia Sheinbaum.

10:34 HORAS

Una hora después de la hora programada, el Presidente encabezó la marcha rumbo al Zócalo.

10:14 HORAS

Simpatiantes con banderas y pancartas esperan el inicio de la marcha de AMLO.

10:00 HORAS

Para evitar los congestionamientos de la marcha de AMLO, estas son las alternativas viales si circularás por el centro de la capital.

Circuito Interior
Eje 1 norrte
Eje 1 Oriente
Avenida Chapultepec
José María Izazaga
Fray Servando Teresa de Mier

09:42 HORAS

El Presidente llega acompañado de su comitiva para encabezar la marcha, sin embargo, cientos de simpatizantes buscan acercarse al mandatario, por lo que se presentna problemas para caminar.


09:40 HORAS

Si eres automovilista, checa las alternativas viales a la marcha de AMLO y evita contratiempos.

09:30 HORAS

Entre empujones, cientos de personas se congregan en el Ángel de la Independencia para la marcha de AMLO.

09:15HORAS

Se prevé que el Presidente salga del Ángel de la Independencia acompañado de integrantes de su gabinete.

09:03 HORAS

El Presidente sale desde Palacio y abordo de su Jetta rumbo al Ángel de la Independencia, en donde encabezará la marcha que culminará en el Zócalo.

08:53 HORAS

En el Zócalo ya se colocaron algunas sillas para los fundadores de Morena y en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución se localizan camionetes de la CNTE.

08:30 HORAS

En el Ángel de la Independencia, simpatizantes del Presidente lo esperan para salir rumbo al Zócalo.

o8:00 HORAS

Sigue el arriba de gente a las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

7:00 HORAS

Desde temprana hora comenzaron a reunirse personas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia por la marcha de AMLO.

Estas son las alternativas viales para evitar la movilización:

Circuito Interior
Eje 1 norrte
Eje 1 Oriente
Avenida Chapultepec
José María Izazaga
Fray Servando Teresa de Mier