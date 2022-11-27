Este domingo 27 de noviembre se realizó la marcha de AMLO y culminó en el Zócalo capitalino en donde el presidente López Orbador ofreció un discurso con motivo de sus cuatro años de gobierno. Revive el minuto a minuto de esta movilización.



Qué dijo AMLO en su informe tras la marcha

15:40 HORAS

Checa las mejores imágenes de la marcha de AMLO, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.

17:32 HORAS

Estas fueron las frases más destacadas de AMLO durante su discurso en el Zócalo, luego de marchar por más de cinco horas desde el Ángel de la Independencia.

17:00 HORAS

"Lomitos y michis", entre las tomas más coloridas durante la marcha de AMLO.

16:44 HORAS

Concluye la marcha e informe de AMLO con la entoncación del Himno Nacional.

#Mensaje4años | El presidente @lopezobrador_ concluye su mensaje



"Continuemos impulsando la revolución de las consciencias, hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano"#Marcha4T pic.twitter.com/FxsYmioUqK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

16:39 HORAS

El mandatario López Obrador dijo que en México se aplica un modelo económico y político conocido como el humanismo mexicano y pidió a sus simpatizando continuar con la revolución de las conciencias para hacerlo realidad.

#Mensaje4años | El presidente @lopezobrador_ informó que a su modelo de gobierno podría llamarlo “Humanismo Mexicano” #Marcha4T pic.twitter.com/Vy2N80GCdH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

16:30 HORAS

El Presidente destacó la participación de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en la promoción de la cultura y descartó que participe en alguna contienda electoral.



16:17 HORAS

AMLO destacó en su informe que en su administración han disminuido los delitos del fuero federal.

"Los delitos del fuero federal han bajado en 27.3% de igual forma en coordinación con los gobienro estatales y munici pales se ha logrado disminuir el robo de vehculos en 40.1%, los homicidios 10% y secuestro 8%", dijo

El presidente @lopezobrador_ en su mensaje con motivo de cuatro años de gobierno dijo que los delitos del fuero federal han disminuido #Mensaje4años #Marcha4T pic.twitter.com/8y6i048BJT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

16:14 HORAS

AMLO aseguró en su informe que en su gobierno no existe el nepotismo y la corrupción, además resaltó la reforma de las Fuerzas Armadas.

#Mensaje4años | El presidente @lopezobrador_ destaca la aprobación de la reforma para que la Guardia Nacional pase a la #Sedena



"En nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna"#Marcha4T pic.twitter.com/MuoWxIDles — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

16:07 HORAS

AMLO promete que en 2024 habrá una red de trenes de pasajeros y espera que en 2023 el tren de Toluca opera.

#Mensaje4años | El presidente @lopezobrador_ aseguró que al termino de su Gobierno dejará 2 mil km de vías férreas, destaca la operación del tren a #Toluca #Marcha4T pic.twitter.com/8Z1uAZJyFm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

16:03

AMLO asegura que el AIFA es de los mejores aeropuertos que tiene, a pesar de las críticas de sus adversarios.

16:00 HORAS

AMLO aseguró dijo en el Zócalo que su administración no contrató deuda pública como en otros sexenios.

"No hemos contratado deuda nueva o adicional, ¿se acuerdan como era la receta? Todavía la siguen aplicando, lamentablemente, nada más que más lejos, cada vez que había una crisis, contratar deuda".

El presidente @lopezobrador_ reiteró que el país no se ha endeudado como ocurría en sexenios anteriores #Mensaje4años #Marcha4T pic.twitter.com/XlrmhkWNRU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

15:42 HORAS

Tras la marcha, AMLO dijo que sin el subsidio a los combustibles la inflación no sería de 8, sino por encima de los 10, aseguró que con las medidas como la rehabilitación de plantas coquizadoras y refinerías, se tendrá en 2023 la autosuficiencia de gasolina,

"Si no hubiéramos detenido el precio de las gasolinas, no tendríamos una inflación de 8%, sino de 13%”.

15:39 HORAS

AMLO exaltó la aplicación de vacunas en Covid-19 y reconoció la labor del personal médico.

"Se han aplicado 228 millones de vacunas, aprovecho para expresar nuestro eterno agradecimiento a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, que pusieron su vida para salvar a enfermos de Covid-19".

#Mensaje4años | El presidente @lopezobrador_ reconoce a trabajadores de la salud que se mantuvieron en la primera línea ante la pandemia de #Covid_19 #Marcha4T pic.twitter.com/1VgPmElZRy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

15:24 HORAS

AMLO dijo en su inf orme de hoy que uno de sus logros en cuatro años de gobierno es la aprobación de la Reforma Laboral.

"Se aprobó la Reforma Laboral por primera vez se respeta el voto en las elecciones sindicales".

#Mensaje4años | El presidente @lopezobrador_ enumera los logros de su Gobierno destaca la aprobación de la #ReformaLaboral pic.twitter.com/YEyVgpBGeS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

15:12 HORAS

El Presidente aseguró que no irá a la reelección, ya que es Maderista y no creen en la reelección y expresó su beneplácito de los asistentes a su marcha, ya que la mayoría es joven.

El presidente @lopezobrador_ fue contundente al decir que su movimiento está en contra de la reelección #Mensaje4años #Marcha4T pic.twitter.com/9BMsdM3uZ5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

15:00 HORAS

El Presidente López Obrador ofreció su informe hoy con motivo de los cuatro años de gobierno.

AMLO llega al Zócalo tras cinco horas de marcha

14:45 HORAS

Llega AMLO a la plancha del Zócalo, después de cinco horas de que inició la marcha en el Ángel de la Independencia.

#IMPACTANTE | Así fue como ingresó el presidente al Zócalo capitalino, tras más de 5 horas caminando desde el Ángel de la Independencia. #Marcha4T pic.twitter.com/XcFn8p9lae — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

14:36 HORAS

Luegó de cinco horas y media, el Presidente está a una cuadra de llegar al Zócalo, en donde ofrecerá un mensaje por los cuatro años de su gobierno.

🔴#AlMomento | El presidente @lopezobrador_ va llegando al Zócalo capitalino y sigue saludando a sus seguidores. #Marcha4T pic.twitter.com/Bed9CTvsLV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

14:16 HORAS

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca, Sheinbaum aseguró que la asistencia de esta marcha demuestra el apoyo a la Cuarta Transformación y AMLO.

14:00 HORAS

En medio de empujones, AMLO espera entrar al Zócalo por la calle de Madero, luego de cuatro horas desde que salió del Ángel de la Independenica.

13:40 HORAS

Durante su arribo al Zócalo, captan presunta agresión hacia el canciller Marcelo Ebrard.

🔴#ALERTA | Durante la #Marcha4T se puede apreciar en diversos videos cómo presuntamente agreden al canciller @m_ebrard.



Información en proceso... pic.twitter.com/njtPTwIUQM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

13:33 HORAS

Un grupo de simpatizantes esperan al Presidente en el Hemiciclo a Juárez, quien llegó después de más de cuatro horas de haber iniciado la marcha en el Ángel de la Independencia.

13:15 HORAS

En la Torre del Caballito, AMLO avanza sobre Paseo de la Reforma para incorporarse a la avenida Juárez y descartó tomar un vehículo para llegar al Zócalo.

#Marcha4T | Después de más de 4 horas y media de caminar, el presidente apenas se encuentra en Av. Juárez. Hay mucha gente en la Paseo de la Reforma. Reporta @cesarmendez28 pic.twitter.com/CWVmjJzeVD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

13:11 HORAS

Simpatizantes del Presidente llevaron a sus mascotas, incluso le pasaron una a AMLO para que se sacara una foto.

Durante la #Marcha4T también a la "bendi" le tocó foto con el presidente López Obrador. pic.twitter.com/fKwzGBEiTE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

12:30 HORAS

Entre los asistentes a la marcha de AMLO llamó la atención un hombre con un parecido con Tony Stark, personaje de Avengers.

12:09 HORAS

La ayudantía de Presidencia se vio rebasada por los simpatizantes que buscaban acercarse a AMLO, por lo que su avance se detuvo a la altura de Insurgentes; se creó una valla humana para que el mandatario avanzara.

#Marcha4T | Debido a la gran cantidad de asistentes que se encuentran en la marcha, el presidente @lopezobrador_ presenta dificultades para poder llegar al Zócalo capitalino. Ahorita se encuentra entre Reforma y Av. Juárez. Reporta @IrvingPineda pic.twitter.com/UCimVIfAoh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

12:00 HORAS

El canciller Marcelo Ebrard se adelantó al contingente que acompaña al Presidente en la marcha y aseguró que la movilización rebasó sus expectativas.

"Es gigantesco. Es tres veces el desafuero. Es una marcha inédita que habla de la fuerza popular que habla de la Cuatra Transformación", declaró a Fuerza Informativa Azteca.

#EntrevistaFIA | El canciller @m_ebrard se dice sorprendido de la cantidad de gente que se encuentra en la #Marcha4T.



Reporta @AliciaGtzFIA pic.twitter.com/FreTy7P8Uy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

11:58 HORAS

El avance del Presidente se ve mermado por simpatizantes que buscan acercarse a él para tomarse una foto, previo a su llegada al Zócalo.

11:46 HORAS

Vanguardia de la marcha de AMLO se localiza a la altura del Senado de la República, en el Paseo de la Reforma.

#Marcha4T | @cesarmendez28 se encuentra en Paseo de la Reforma, en plena marcha, donde difícilmente se puede caminar. pic.twitter.com/2IRCybKnfZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

11:18 HORAS

Debido a la marcha de AMLO se encuentra ocupada la avenida Paseo de la Reforma. Las alternativas viales son:

Periférico

Eje 1 Oriente.

Eje 2 Oriente.

#PrecauciónVial avanza varguardia de marcha sobre Av. Paseo de la Reforma a la altura de Av. Insurgentes, continúa retaguardia a la altura de Calz. Chivatito. #AlternativaVial circular por Periférico o por Ejes 1 y 2 Oriente. pic.twitter.com/36V4NnxnHH — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 27, 2022

11:10 HORAS

El próximo 1 de diciembre se cumplen cuatro años del gobierno de AMLO, de acuerdo con reportes preliminares del gobierno capitalino hay al menos 50 mil personas que se encuentran en el Zócalo y en las calles aledañas.

#Marcha4T | El presidente cumple 4 años de asumir el poder y lo celebrará junto a sus simpatizantes. A esta hora de la mañana siguen llegando miles de personas a la plancha del Zócalo capitalino. Este es el reporte #ENVIVO de @IrvingPineda. pic.twitter.com/KQbZNtovfl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

11:05 HORAS

Simpatizantes ironizan y aseguran ser "acarreados" en la marcha de AMLO, que avanza ya sobre Paseo de la Reforma.

En medio de las especulaciones sobre los #acarreados que pudo convocar @lopezobrador_, los asistentes comienzan a manifestarse al decir que están ahí por voluntad propia.



📹 @AliciaGtzFIA



Sigue el avance de la #Marcha4T: https://t.co/7KAoPJYBGs pic.twitter.com/eYTIAYl19i — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

11:00 HORAS

Checa los personajes como gobernadores y las "corcholatas", además de otros asistentes que acudieron a la marcha de AMLO.

10:48 HORAS

Calles aledañas al Zócalo ya comienzan a llenarse por la presencia de simpatizantes del Presidente que esperan el arribo de la marcha de AMLO.

"Es un honor estar con Obrador"



Así los simpatizantes esperan el paso del presidente @lopezobrador_ en su camino al Zócalo en la #Marcha4T.



El reporte de @AliciaGtzFIA



EN VIVO: https://t.co/7KAoPKgcy0 pic.twitter.com/BCtwf74Vs2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

10:36 HORAS

Al grito de "es un honor estar con Obrador", inició la marcha. El Presidente avanzó flanqueado por Adán Augusto y Claudia Sheinbaum.

Sigue el rumbo del presidente @lopezobrador_ hacia el Zócalo capitalino.



Avanza sobre Reforma flanqueado por el secretario de Gobernación @adan_augusto



📹 @cesarmendez28



EN VIVO: https://t.co/7KAoPJZ9w0 pic.twitter.com/mo4R3xLoCs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

10:34 HORAS

Una hora después de la hora programada, el Presidente encabezó la marcha rumbo al Zócalo.

El presidente @lopezobrador_ encabezó la #Marcha4T con rumbo al Zócalo capitalino.



Los simpatizantes esperan el paso del mandatario.



El reporte de @laucasillas



EN VIVO: https://t.co/7KAoPJZ9w0 pic.twitter.com/aNpmYMTPBi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

10:14 HORAS

Simpatiantes con banderas y pancartas esperan el inicio de la marcha de AMLO.

Con cohetones, pancartas y banderas, así esperan los simpatizantes en la #Marcha4T al contingente de @lopezobrador_ .



Aquí puedes seguir el avance EN VIVO: https://t.co/7KAoPJZ9w0 pic.twitter.com/H9WrtVDJGB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

10:00 HORAS

Para evitar los congestionamientos de la marcha de AMLO, estas son las alternativas viales si circularás por el centro de la capital.

Circuito Interior

Eje 1 norrte

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

09:42 HORAS

El Presidente llega acompañado de su comitiva para encabezar la marcha, sin embargo, cientos de simpatizantes buscan acercarse al mandatario, por lo que se presentna problemas para caminar.

La comitiva que acompaña al presidente @lopezobrador_ durante la #Marcha4T, presenta problemas para poder caminar, debido a la gran cantidad de personas que quieren acercarse al mandatario. La situación es compleja.



Vía @cesarmendez28 pic.twitter.com/DfLcwNAb0D — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022



09:40 HORAS

Si eres automovilista, checa las alternativas viales a la marcha de AMLO y evita contratiempos.

09:30 HORAS

Entre empujones, cientos de personas se congregan en el Ángel de la Independencia para la marcha de AMLO.

#Marcha4T | Cientos de personas que se encuentran en inmediaciones del Ángel de la Independencia, quieren acercarse al presidente @lopezobrador_. Se pueden apreciar empujones en la zona. pic.twitter.com/lXW1bq7hTG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

09:15HORAS

Se prevé que el Presidente salga del Ángel de la Independencia acompañado de integrantes de su gabinete.

#HechosDomingo | Fundadores, simpatizantes y funcionarios se encuentran en inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde el presidente ya está por llegar para encabezar la #Marcha4T. El reporte lo tiene @laucasillas. pic.twitter.com/W1dNeWXKLB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

09:03 HORAS

El Presidente sale desde Palacio y abordo de su Jetta rumbo al Ángel de la Independencia, en donde encabezará la marcha que culminará en el Zócalo.

#ÚLTIMAHORA | El presidente @lopezobrador_ ya se dirige hacia el Ángel de la Independencia para encabezar la #Marcha4T. pic.twitter.com/5CERKN5G3n — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

08:53 HORAS

En el Zócalo ya se colocaron algunas sillas para los fundadores de Morena y en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución se localizan camionetes de la CNTE.

La manifestación de la #CNTE convivirá con la congregación de simpatizantes del presidente @lopezobrador en el Zócalo capitalino. Reporta @IrvingPineda pic.twitter.com/cQR0K3ERRJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

08:30 HORAS

En el Ángel de la Independencia, simpatizantes del Presidente lo esperan para salir rumbo al Zócalo.

Reportamos desde el Ángel de la Independencia, donde dentro de una hora arrancará la #Marcha4T.



Desde las 7 am han estado arribando camiones, microbuses y gente que llega por su propio pie, para acompañar al presidente @lopezobrador_. Reporta @cesarmendez28 pic.twitter.com/QzGGiqorAz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

o8:00 HORAS

Sigue el arriba de gente a las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

#Marcha4T | @AliciaGtzFIA se encuentra en el Zócalo capitalino, donde muchos simpatizantes del presidente ya arribaron para apoyar al mandatario en esta celebración por cuatro años de Gobierno. pic.twitter.com/TKfnmiMaDd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

7:00 HORAS

Desde temprana hora comenzaron a reunirse personas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia por la marcha de AMLO.

Estas son las alternativas viales para evitar la movilización:

Circuito Interior

Eje 1 norrte

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier