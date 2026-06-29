SMN pronostica chubascos y hasta 40 grados para el día del partido Países Bajos vs Marruecos en Monterrey; ¿se podría cancelar?

Los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzaron este domingo, en el caso de México será hasta el lunes cuando reciban el encuentro entre Países Bajos vs Marruecos en Monterrey, un duelo que promete sacar chispas por la calidad de ambas escuadras.

Tras confirmarse este encuentro, una de las preguntas más frecuentes entre los locales y los visitantes es el clima que habrá, si predominarán las lluvias y únicamente estará nublado.

Clima en Monterrey hoy para el Países Bajos vs Marruecos

Si asistirás al partido entre Países Bajos y Marruecos este lunes en Monterrey, será buena idea llevar impermeable o paraguas, ya que el pronóstico contempla condiciones inestables durante gran parte del día.

Aunque para Nuevo León se espera un ambiente cálido a caluroso por la tarde, el cielo permanecerá de medio nublado a nublado y no se descartan lluvias en distintos puntos del estado, además de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora debido al efecto de la surada.

Las autoridades también advierten que, en caso de presentarse tormentas, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y provocar encharcamientos en algunas zonas, por lo que se recomienda salir con tiempo rumbo al estadio y mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico antes del silbatazo inicial.

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Países Bajos vs Marruecos: Horario, fecha y dónde ver el partido

El silbatazo inicial entre Países Bajos y Marruecos está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en un duelo que promete intensidad de principio a fin, con dos selecciones que llegan decididas a mantenerse con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Si no puedes asistir al estadio, no tendrás que perderte ningún detalle. El encuentro será transmitido completamente gratis por la señal de TV Azteca a través del Canal 7. Además, la cobertura en vivo estará disponible en la aplicación y el sitio web de Azteca Deportes, donde podrás seguir las mejores jugadas, el marcador en tiempo real y todas las incidencias del partido desde cualquier dispositivo.