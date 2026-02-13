¡Y más allá! SpaceX lanza tripulación a la Estación Espacial Internacional: así será su misión científica

La exploración espacial vuelve a dar un paso clave en su desarrollo, esto luego de que SpaceX lanzó con éxito a la 12ª tripulación de larga duración hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), como parte del programa tripulado de la NASA.

El despegue efectuado desde Cabo Cañaveral, en Florida, marca el inicio de una misión que combinará investigación científica avanzada, pruebas tecnológicas y mantenimiento del laboratorio orbital.

La misión está conformada por cuatro astronautas, seleccionados por su experiencia en vuelos espaciales y operaciones científicas|Steve Nesius

¿Quiénes integran la nueva tripulación espacial rumbo a la EEI?

La nueva misión está conformada por cuatro astronautas, seleccionados por su experiencia en vuelos espaciales y operaciones científicas. Durante su estancia en la EEI, permanecerán varios meses en órbita, convirtiéndose en la 12ª misión de larga duración transportada por SpaceX bajo el esquema de colaboración público-privada con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

After a successful launch, Crew-12 is en route to the @Space_Station, scheduled to arrive at about 3:15pm ET (2015 UTC) on Feb. 14.



Learn when and where to watch—with or without a Valentine: https://t.co/LSzNM9iSyB pic.twitter.com/5SIB4d8S8u — NASA (@NASA) February 13, 2026

¿Cuál es el objetivo de la misión en la EEI?

De acuerdo con información oficial de la NASA, la tripulación realizará experimentos clave en microgravedad, enfocados en:

Salud humana en el espacio, incluyendo estudios sobre músculos y huesos



Biotecnología y ciencia de materiales



Preparación para misiones a la Luna y Marte.

Cabe decir que estos experimentos no solo buscan ampliar el conocimiento científico, sino también mejorar la vida en la Tierra, con aplicaciones en medicina, ingeniería y tecnología.

LIVE: Time to head to the @Space_Station! NASA's Jessica Meir and Jack Hathaway, @ESA's Sophie Adenot, and cosmonaut Andrey Fedyaev are set to launch on our @SpaceX Crew-12 mission at 5:15am ET (1015 UTC). Share your questions for our hosts with #AskNASA. https://t.co/Y5FUla6aZm — NASA (@NASA) February 13, 2026

Tecnología probada rumbo a la Estación Espacial Internacional

El lanzamiento se efectuó mediante un cohete Falcon 9, con una cápsula Crew Dragon, sistemas ya probados en misiones anteriores. La reutilización de estas naves ha permitido a SpaceX reducir costos, además de aumentar la frecuencia de vuelos tripulados, un cambio clave en la era moderna de la exploración espacial.

Un paso más hacia el futuro espacial

Desde el inicio de los vuelos tripulados comerciales, SpaceX se ha convertido en un actor central del acceso humano al espacio, garantizando traslados regulares y seguros a la Estación Espacial Internacional.

Para la NASA, estas misiones son esenciales mientras se prepara el camino hacia exploraciones más ambiciosas fuera de la órbita terrestre. Este exitoso lanzamiento refuerza una pregunta clave, ¿estamos cada vez más cerca de que el espacio forme parte de nuestra vida cotidiana?

EN VIVO: Sigue a la 12ª tripulación de larga duración rumbo a la Estación Espacial Internacional

Sigue la cobertura EN VIVO acerca de la tripulación número 12 de la NASA y SpaceX en su misión rumbo a la Estación Espacial Internacional.