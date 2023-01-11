Telescopio James Webb de la NASA confirma su primer exoplaneta

Investigadores confirmaron por primera vez, un exoplaneta, un planeta que orbita alrededor de otra estrella. Utilizaron el Telescopio Espacial James Webb de la NASA.

Clasificado formalmente como "LHS 475 b", el exoplaneta tiene casi exactamente el mismo tamaño que el nuestro, registrando el 99 por ciento del diámetro de la Tierra.

El equipo de investigación se encuentra dirigido por Kevin Stevenson y Jacob Lustig-Yaeger, ambos del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Laurel, Maryland; Estados Unidos.

El equipo eligió observar este objetivo con el Telescopio Espacial James Webb y lo hicieron después de revisar cuidadosamente los objetivos de interés del Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS) de la NASA, que insinuaba la existencia del exoplaneta.

A whole new world!



41 light-years away is the small, rocky planet LHS 475 b. At 99% of Earth’s diameter, it’s almost exactly the same size as our home world. This marks the first time researchers have used Webb to confirm an exoplanet. https://t.co/hX8UGXplq2 #AAS241 pic.twitter.com/SDhuZRfcko — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 11, 2023

Telescopio espacial de la NASA confirma existencia de exoplaneta

El espectrógrafo de infrarrojo del James Webb (NIRSpec) capturó el exoplaneta de una manera sencilla y clara con solo dos observaciones de tránsito.

"No hay duda de que el planeta está ahí. Los datos prístinos del Webb lo validan", señala Lustig-Yaeger. Por su parte, Kevin Stevenson agregó que: "El hecho de que también sea un planeta pequeño y rocoso es impresionante para el observatorio".

Se trata de los primeros resultados de observación de un planeta rocoso del tamaño de la Tierra, mismos que abren la puerta a muchas posibilidades futuras para estudiar atmósferas de planetas rocosos con el telescopio Espacial James Webb de la NASA.

Mark Clampin, director de la División de Astrofísica en la sede de la NASA en Washington, señala que: "El Webb nos acerca cada vez más a una nueva comprensión de los mundos similares a la Tierra fuera de nuestro sistema solar, y la misión apenas comienza".

Although Webb data definitively confirms that LHS 475 b is a small rocky world, the existence and composition of its atmosphere is still a mystery. Additional observations are scheduled this summer to find out more. pic.twitter.com/VTTdY6144l — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 11, 2023

¿Qué es un exoplaneta?

Conforme a la NASA, todos los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol. Los planetas que orbitan alrededor de otras estrellas se llaman exoplanetas. Un exoplantea es muy difícil de ver directamente con telescopios. Se encuentran "ocultos" por el resplandor brillante de las estrellas que alrededor de las que orbitan.