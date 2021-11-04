NASA presenta nave espacial DART para defensa de la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) presenta de manera oficial su primera misión de prueba de defensa de la Tierra, mediante la nave espacial DART.

Se trata de la Prueba de Redirección de Doble Asteroide (DART), una nave espacial que la agencia espacial estadunidense planea lanzar a finales de este mes, en una misión para estrellarse contra un doble asteroide.

La NASA se embarca en la misión DART, un proyecto que pareciera tomado de una película de Hollywood. Mediante la misión de Prueba de Redirección de Doble Asteroide, científicos de la NASA tratarán de alterar la trayectoria de un asteroide para defensa de la Tierra.

LIVE: Tune in as #DARTMission leaders share the details of our upcoming launch to test asteroid deflection technology.



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DART de la NASA intenta cambiar la trayectoria de un asteroide

La nave espacial DART, que se lanza el 24 de noviembre, apuntará a un doble asteroide: "Didymos" y su luna "Dimorphos". Cabe señalar que ninguno de los asteroides representa una amenaza para la Tierra.

En caso de tener éxito, la misión Prueba de Redirección de Doble Asteroide (DART), implicaría un gran avance respecto a las estrategias de protección contra los cuerpos celestes.

Johndon, oficial de defensa planetaria Lindley Johnson:

Esta es una prueba. No queremos estar en una situación en la que un asteroide se dirija hacia la Tierra y luego tengamos que probar este tipo de capacidad. Queremos saber cómo funciona la nave espacial y cuál será la reacción

La nave DART se lanza desde la base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California y se estima que llegue a Dimorphos y Didymos en el otoño del año 2022.

Become a #PlanetaryDefender! 🌎🛡️@NASA's #DARTMission, launching in November, will smash into an asteroid moonlet and YOU can be a part of it! Sign up today to get your Planetary Defender badge and certificate. https://t.co/NTSNmuy9LQ@NASASolarSystem @AsteroidWatch pic.twitter.com/V2a6mryMUD — Johns Hopkins APL (@JHUAPL) November 2, 2021

¿Qué es la defensa planetaria?

La defensa planetaria o defensa de la Tierra contra los asteroides peligrosos pasa a la ofensiva. Los físicos proponen un nuevo método paradefensa de la Tierra contra los impactos cósmicos.

Este tipo de defensa de la Tierra consiste en un sistema que lograría cortar y dividir en partes a los asteroides o cometas antes de su llegada a la superficie del planeta.

☄️ What do we know about the asteroids & comets in Earth's neighborhood? Planetary defense — which includes finding, tracking, & characterizing these near-Earth objects — is part of our mission. Here's what we've found so far.



Learn more: https://t.co/m0ecjCXxGZ pic.twitter.com/i0gaI8KIpL — NASA 360 (@NASA360) November 1, 2021

¿Cuál es el asteroide más peligroso para la Tierra?

De los aproximadamente 800 objetos registrados como potencialmente peligrosos, hay uno que resulta especialmente preocupante, se trata del asteroide Apofis.

El asteroide Apofis es un objeto de grandes dimensiones (se estima de entre 250 y 400 metros de longitud).