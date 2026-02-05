El Super Bowl 2026 , que protagonizarán los New England Patriots contra los Seattle Seahawks durante este domingo 8 de febrero, enfrenta a 22 jugadores por lado, y cada uno de ellos tiene un rol ultraespecializado; estas son todas y cada una de las posiciones del futbol americano.

Cabe decir que cada posición de los jugadores de la NFL tiene funciones precisas, ya sea para lograr anotar touchdowns (6 puntos), anotar un Gol de Campo (3 puntos), o un punto extra (1 punto), en la ofensiva; o en su defecto, para detener al rival en el campo de 100 yardas, es decir a la defensiva; ¡domina el SB LX con esta lista completa de las posiciones del futbol americano!

¿Qué es un Quarterback (QB)?

En español, suele traducirse como “mariscal de campo”, y es en sí el jugador líder a la ofensiva, que lanza pases, hace entregas de balón y dirige prácticamente todas las jugadas del sistema ofensivo; además de que debe de leer defensas en tan solo unos segundos.

¿Qué hace un Running Back (RB)?

Estos jugadores son de los más elusivos en el emparrillado, se trata de los llamados “corredores”, que llevan el balón o recibe pases cortos. El Running Back debe tener potencia explosiva para ganar yardas por la vía terrestre, principalmente.

¿Cuáles son los Wide Receivers (WR)?

Los Wide Receivers o receptores veloces, son los jugadores que corren rutas o trayectorias para atrapar pases largos; estos jugadores resultan clave en el sistema aéreo de la ofensiva. Los ubicarás fácilmente porque son los que se colocan en los extremos del campo.

¿Qué función tiene el Tight End (TE)?

El Tight End (ala cerrado), es un jugador híbrido; este jugador ofensivo tiene dos principales responsabilidades, ya sea la de bloquear como liniero, o la de correr trayectorias cortas para recibir pases; por lo regular son muy versátiles en zona roja.

Columna vertebral de la ofensiva: ¿quiénes son los Offensive Linemen (OL)?

Los “gorditos”, son los jugadores que integran a la Línea Ofensiva, estos jugadores se distribuyen a lo largo de una línea a manera de “barrera”, ya sea para proteger al “quarteback”, principalmente en las jugadas de pase, o para “abrir huecos” a los corredores mientras acarrean el balón.

Cabe decir que la los linieros ofensivos se dividen a su vez en más posiciones que van desde el Centro ©, los Guardias (G) y en los extremos los Tackles (T); en total son cinco linieros ofensivos que protegen al QB y abren huecos para carreras.

¿Qué es un Defensive End (DE)?

Las alas defensivas o Defensiva End son las responsables de “atacar desde el exterior”, su trabajo a la defensiva es presionar al “QB”, y siempre van en busca de “sacks” o capturas; son jugadores que se caracterizan por tamaño, velocidad y fuerza; suelen ser el dolor de cabeza de la Línea Ofensiva y de la pesadilla de los QB´s.

¿Para qué sirve un Defensive Tackle (DT)?

Un tackle defensivo es un jugador corpulento que trata de impedir el paso de los corredores por el centro; es decir, que su trabajo es detener las carreras y por lo general son los que colapsan el “pocket” o la bolsa de protección del mariscal de campo.

¿Qué hace un Edge Rusher?

Este es un jugador híbrido, pero a la defensiva, el Rusher es especialista en “sacks” desde los bordes, pero no necesariamente se coloca sobre le “línea de golpeo”.

¿Cuáles son los Linebackers (LB)?

Se trata de los jugadores más dominantes y versátiles en la defensiva de los equipos, estas bestias detienen las carreras, cubren los pases y cubren TEs; por lo regular son los líderes defensivos.

¿Qué rol tiene un Cornerback (CB)?

Los esquineros o cornerbacks son los jugadores que cubren a los receptores abiertos (WB), por lo general en coberturas “uno a uno”; se caracterizan por su velocidad para ir en busca de intercepciones.

¿Para qué sirven los Safeties (S)?

Son los jugadores “profundos”, es decir, estos jugadores son el último escudo contra pases largos; aquí se dividen en dos posiciones, el “Free Safety” y el “Strong Safety”.

¿Qué es un Kicker (K)?

Los pateadores o kickers son los responsables de efectuar los intentos de Gol de Campo (3 pts) y los puntos extra (1); se caracterizan por su precisión bajo presión al momento de realizar sus “patadas”.

¿Qué hace el Punter (P)?

Este jugador es un pateador especialista en las denominadas patadas de despeje que ocurren justo cuando se va a entregar la posesión ofensiva, sus patadas, que por lo general se hacen en “cuarto down”, deben de lograr la maximiza distancia para fijar el punto desde donde va a comenzar la ofensiva rival.

¿Cuáles son los equipos especiales del futbol americano?

Los equipos especiales se integran de jugadores tanto ofensivos como defensivos que participan durante las patadas de inicio, los despejes, los intentos de gol de campo y los puntos extra.

En estos exysten posiciones especiales como el Long Snapper, el centro para patadas, el Holder (que recibe snap), y los Returners, que en sí son los jugadores que reciben y regresan las patadas principalmente de despeje.

Estas posiciones rigen en el futbol americano y que definen el caos organizado durante este Super Bowl 2026; ¿cuál te impresiona más? Comenta tu favorita.