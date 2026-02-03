¿Alguna vez te preguntaste sobre la dieta que siguen los jugadores de la NFL? Atletas como los que integran el roster de los News England Patriots o Seattle Seahawks, que protagonizarán el Super Bowl 2026 , comen y cargan “combustible” como si se tratara de máquinas, por lo regular siguen dietas de entre 4 mil y 6 mil calorías diarias

Linieros ofensivos, que por lo regular son los jugadores más pesados en la National Football League (NFL), consumen proteínas magras, carbohidratos complejos, además de grasas saludables bajo supervisión de nutriólogos certificados; sus dietas están optimizadas para energía y recuperación muscular.

¿Qué comen los jugadores de la NFL antes del Super Bowl?

¿Qué come un jugador de la NFL? Por lo regular, hacen sus tres comidas altas en nutrientes: su desayuno con avena, huevos y frutas (equivalentes a unas mil calorías); su almuerzo consta de pollo o salmón con arroz integral, papas y verduras (unas dos mil calorías); mientras que su cena post-entreno consta de pavo, pasta y ensaladas.

Por lo regular ingieren snacks como yogur griego, batidos de proteína y nueces; los jugadores de la NFL consumen:

Carbohidratos: entre 3 y 5 gramos por kilogramo de peso



Proteínas: entre 1.7 y 2.2 g por kilogramo de peso.

1) Pre-departure meal at facility (seafood, chicken, steak entrees; starches, vegetables, action station)

¿Qué alimentos se restringen a los jugadores de la NFL?

Por lo general, los jugadores de la NFL evitan azúcares refinados, frituras, comida chatarra, además del alcohol para prevenir inflamación.

En estricto sentido, no consumen sodas, dulces o fast food, además de que se moderan con los lácteos altos en grasa. De hecho, se mantienen enfocados en su hidratación, consumen entre 4 y 6 litros de agua al día. Estas dietas transforman atletas en titanes; ¿podrías seguir 4 mil calorías sanas?

¿Qué equipos jugarán el Super Bowl 2026 en Santa Clara?

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentarán en la final de la NFL programada para el próximo domingo 8 de febrero en Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

