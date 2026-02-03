Jugadores de la NFL con padres migrantes que participarán en el Super Bowl 2026

Este domingo 8 de febrero, Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentarán en el Super Bowl 2026 por el trofeo Vince Lombardi en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Pero más allá de lo deportivo, la final de la NFL llega en medio de una crisis migratoria en Estados Unidos.

Dentro del campo, varios de los protagonistas que disputarán el Super Bowl LX tienen raíces latinas, reflejando la diversidad multiculturalidad de este evento deportivo.

Jugadores latinos presentes en el Super Bowl 2026

Aunque gran parte de la atención suele centrarse en las estrellas mediáticas o el show de medio tiempo, la presencia latina dentro del emparrillado es cada vez más relevante, y no solo por la presencia de Bad Bunny.

En esta edición, tanto los Patriots como los Seahawks cuentan con jugadores cuya historia familiar está ligada directamente a la migración, entre ellos:

Christian González

Esquinero de los New England Patriots, es uno de los nombres más destacados. Hijo de padre colombiano, nació en Texas y siempre ha mostrado orgullo por sus raíces. Tras formarse en Colorado y Oregon, ingresó al Draft 2023 y rápidamente se consolidó como una pieza clave en la defensiva de New England.

Jaylinn Hawkins

Safety con herencia panameña, también de los New England. Su trayectoria universitaria en California y su paso por Falcons y Chargers lo llevaron a convertirse en un jugador confiable en la defensa, con intercepciones clave durante la temporada.

Andrés Borregales

Pateador de los Patriots, nació en Caracas, Venezuela, y emigró a Estados Unidos con su familia cuando tenía apenas un año.

Criado en Florida, desarrolló su carrera en la Universidad de Miami y hoy hace historia como el primer venezolano en formar parte de un roster que disputa un Super Bowl.

Julian Love

En los Seattle Seahawks, Julian Love es uno de los referentes defensivos. Con raíces mexicanas y cubanas, su carrera comenzó en Illinois y Notre Dame antes de llegar a la NFL. Tras su paso por los Giants, encontró estabilidad en Seattle, donde llega al Super Bowl tras superar una lesión a finales de 2025.

Elijah Arroyo

Ala cerrada con herencia mexicana, representa una conexión directa con Latinoamérica. Pasó parte de su infancia en Cancún, México, antes de regresar a Estados Unidos. Tras su formación en Texas y la Universidad de Miami, fue seleccionado por los Seahawks en el Draft 2025.

¿Cuándo y en dónde se podrá ver el Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Horarios en Estados Unidos:



Pacífico: 3:30 PM

Centro: 5:30 PM

Este: 6:30 PM

En un momento de máxima tensión por las redadas del ICE y las políticas migratorias impulsadas desde la Casa Blanca, el deporte sigue demostrando que la diversidad y la migración forman parte esencial del éxito y la identidad del país.