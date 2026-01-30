Logo Inklusion Sitio accesible
Todo lo que debes saber sobre la Tamaliza en Iztapalapa: consulta horarios y la fecha

¿Te tocaron los tamales? Este 2 de febrero se realizará la Tamaliza en Iztapalapa. Consulta los horarios y la información básica para asistir a la actividad.

Escrito por:  Alejandra Gómez

¿Te tocaron los tamales? El Día de la Candelaria volverá a sentirse con fuerza en Iztapalapa, CDMX. Este 2 de febrero se realizará la Tamaliza 2026, una actividad organizada para reunir a la comunidad en torno a una de las tradiciones más representativas de esta fecha.

La jornada contempla distintos momentos a lo largo del día, por lo que conocer la información clave será fundamental para quienes planeen asistir.

¿A qué hora empieza la Tamaliza en Iztapalapa?

Aunque la convocatoria ha despertado interés entre vecinos y visitantes, es importante tener claros los horarios y la dinámica.

De acuerdo con la alcaldía, la preparación de los tamales comenzará desde las 7:00 horas, mientras que la convivencia está prevista para las 18:00 horas. Se espera que las autoridades den a conocer la zona en donde se llevará a cabo la preparación de los tradicionales tamales.

La Tamaliza se realiza como parte de las actividades por el Día de la Candelaria , fecha en la que tradicionalmente se comparten tamales tras la celebración de la Rosca de Reyes.

En Iztapalapa, esta costumbre se traslada al espacio público con una organización específica que marca tiempos y momentos de participación.

Para asistir, se recomienda considerar los horarios establecidos y llevar tus platos, cubiertos y taza, para evitar el uso de desechables.

Todo sobre la Feria del Tamal 2026, dónde y cuándo será

La Feria del Tamal 2026 se disfrutará en dos alcaldías de la Ciudad de México, lo que permitirá que más personas puedan asistir y disfrutar de esta tradición gastronómica sin recorrer grandes distancias.

3ª Gran Feria del Tamal en Tláhuac, a partir del 30 de enero hasta el 2 de febrero, en el Andador Miguel Hidalgo y Explanada del Kiosco de la alcaldía. El evento comienza desde las 8:00 hasta las 20:00 horas.

La XXXII Feria del Tamal se disfrutará también en la alcaldía Coyoacán, en la Av. Hidalgo 289, col. Del Carmen, Coyoacán 1 de febrero 14:00, el evento es entrada libre.

Ya sea que prefieras el tamal dulce, verde, de mole o de rajas, la Feria del Tamal 2026 en la CDMX es la oportunidad para celebrar el Día de la Candelaria.

