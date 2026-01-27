¿Dulce, verde o mole? Todo sobre la Feria del Tamal 2026, dónde y cuándo será

La Feria del Tamal 2026 en la Ciudad de México (CDMX) se perfila como una de las celebraciones gastronómicas más esperadas del año, debido al festejo del Día de la Candelaria.

Esta feria reúne a productores y cocineras tradicionales que ofrecen tamales de distintos estilos y sabores, desde los clásicos dulces, verdes y de mole , hasta opciones como de chocolate, zarzamora con queso, entre otros sabores.

Si estás planeando asistir, aquí te contamos la información clave para que sepas dónde y cuándo será, y puedas organizar tu visita y disfrutar de uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana.

¿Dónde y a qué hora empieza la Feria del Tamal 2026?

La Feria del Tamal 2026 se disfrutará en dos alcaldías de la Ciudad de México, lo que permitirá que más personas puedan asistir y disfrutar de esta tradición gastronómica sin recorrer grandes distancias.

3ª Gran Feria del Tamal en Tláhuac, a partir del 30 de enero hasta el 2 de febrero, en el Andador Miguel Hidalgo y Explanada del Kiosco de la alcaldía. El evento comienza desde las 8:00 hasta las 20:00 horas.

¡No te pierdas la 3ª Gran Feria del Tamal de @TlahuacRenace!🫔✨

Un espacio para celebrar a la cultura alimentaria, apoyar la economía local y disfrutar en familia.

📅A partir del 30 de enero hasta el 2 de febrero

📍Andador Miguel Hidalgo y Explanada del Kiosco de la Alcaldía. pic.twitter.com/K2NQ54rFqA — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) January 26, 2026

La XXXII Feria del Tamal se disfrutará también en la alcaldía Coyoacán, en la Av. Hidalgo 289, col. Del Carmen, Coyoacán 1 de febrero 14:00, el evento es entrada libre.

La XXXII Feria del Tamal te invita a disfrutar de un viaje musical que celebra nuestras raíces. Ari Salgado, con más de 15 años de trayectoria, llenará de emoción cada rincón del evento.



📍 Av. Hidalgo 289, col. Del Carmen, Coyoacán

📅 1 de febrero

⏰ 14:00 h

🎟️ Entrada libre pic.twitter.com/NLvr5EU2UC — MuseoCulturasPopulares (@MNCP_DGCP) January 26, 2026

Ya sea que prefieras el tamal dulce, verde, de mole o de rajas, la Feria del Tamal 2026 en la CDMX es la oportunidad para celebrar el Día de la Candelaria. Antes de lanzarte, revisa bien las sedes, fechas y horarios.

¿Hay clases el 2 de febrero?

De acuerdo con el calendario oficial, el periodo de descanso para las y los estudiantes comienza el viernes 30 de enero y concluye el lunes 2 de febrero, por lo que no habrá clases el Día de la Candelaria, que se conmemora el 2 de febrero.

Tras este puente, las actividades académicas deberán reanudarse el martes 3 de febrero, cuando alumnas y alumnos regresen a las aulas con normalidad. Este calendario aplica para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.