¿Cuál será la temperatura máxima de esta semana? Conoce qué estados sufrirán más de calor

Durante la semana del 22 al 24 de julio 2026 se espera un ambiente caluroso para algunos estados. Durante estos días varias regiones de México registrarán temperaturas máximas debido a las olas de calor. Conoce de qué manera te puedes cuidar durante este periodo y evitar riesgos a la salud.

¿Cuál será la temperatura máxima de esta semana?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional se esperan días con emperaturas que van desde los 14° C hasta los 43° C, los valores más altos se esperan en Reynosa, Tamaulipas y Yucatán.



Estado Temperatura máxima Día más culuroso Campeche 41° C Jueves 23 de julio Mérida, Yucatán 41° C Jueves 23 de julio Tuxtla Gutiérrez 36° C Jueves 23 de julio Reynosa, Tamaulipas 41° C Viernes 24 de julio Cancún 35° C Jueves 23 de julio

¿En qué estados se sentirá más el calor esta semana?

En el pacífico y occidente como Oaxaca, las temperaturas serían de 32 a 35° C como máximas. con probabilidad de lluvias.

Para los estados del sureste y el golfo, las temperaturas más elevadas, combinadas con precipitaciones favorcerán una alta sensación térmica. En Campeche y Yucatán las temperaturas las temperaturas más altas serán de 38 a 41° C.

Chiapas tendrá temperaturas de 33 a 36° C por la tarde, y para Quinta Roo, serán de 32 a 35° C. El clima en Veracruz será similar con máximas de 34° C.

Ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #BajaCalifornia. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/Ej0JXOFWVY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026

¿Cómo protegerte del calor extremo?

De acuerdo con el estado de Tabasco, para evitar golpes de calor, es importante vestir ropa holgada y de colores claros, lo que permite una mejor ventilación y ayuda a reducir la absorción del calor.

Mantenerse bien hidratado es clave, por lo que se recomienda beber agua de forma constante, incluso si no tienen sed.

El uso de protección solar también es fundamental durante una ola de calor. Aplicar protector solar con un factor mínimo de FPS 15 ayuda a protegerte la piel de los daños provocados por los rayos solares, mientras que el uso de lentes de sol, gorra o sombrero contribuye a reducir la exposición directa.

