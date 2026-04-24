Alerta por insolación: así puedes protegerte durante la ola de calor

Las altas temperaturas asociadas a una ola de calor incrementan el riesgo de insolación, una afección que ocurre cuando el cuerpo se sobrecalienta por la exposición prolongada al sol o al calor intenso.

Reconocer sus síntomas a tiempo, es clave para actuar de inmediato y evitar complicaciones. Recuerda que durante los últimos días de abril se esperan temperaturas extremas.

¿Cómo saber si tengo un golpe de calor?

Las altas temperaturas que se registrarán durante los próximos días en México, especialmente en la Ciudad de México (CDMX), elevan el riesgo de sufrir un golpe de calor, una condición que ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40 grados centígrados y el organismo pierde la capacidad de regularse.

Esta situación puede derivar en complicaciones graves si no se atiende a tiempo, por lo que es fundamental tomar medidas preventivas, especialmente en días con exposición prolongada al sol.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, es importante evitar actividades físicas intensas bajo la radiación solar, ya que esto incrementa rápidamente la temperatura del cuerpo.

También se sugiere vestir ropa holgada y de colores claros, lo que permite una mejor ventilación y reduce la absorción de calor. Mantenerse hidratado es clave, por lo que se recomienda beber agua de forma constante, incluso si no se tiene sed.

El uso de protección adicional también es fundamental durante una ola de calor. Aplicar protector solar con un factor mínimo de FPS 15 ayuda a proteger la piel de los daños provocados por los rayos solares, mientras que el uso de lentes de sol, gorra o sombrero contribuye a reducir la exposición directa. Asimismo, se aconseja evitar el consumo de bebidas alcohólicas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

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¿Cuánto tiempo va a durar la onda de calor en la CDMX?

Autoridades emitieron un aviso especial por una onda de calor que afectará a la Ciudad de México del sábado 25 al jueves 30 de abril, periodo en el que se prevén temperaturas máximas de entre 29 y 32 °C en gran parte de la capital.

☀️ #AVISOESPECIAL por onda de calor en la Ciudad de México .



El 25 de abril inicia una #OndaDeCalor que durará hasta el jueves 30 de abril, con temperaturas diarias máximas de 29 a 32 °C.



Durante este periodo se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación… pic.twitter.com/OYSsDq9eFT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 23, 2026

Durante estos días, se espera un cielo parcialmente nublado, acompañado de índices de radiación ultravioleta elevados y rachas de viento con tolvaneras por la tarde, lo que refuerza la sensación de calor y el riesgo para la salud.