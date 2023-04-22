¡Infierno en la Tierra! Termómetro roza 50 grados celsius en Tailandia; hay alerta por calor extremo.

A medida que los residentes encuentran formas de hacer frente al calor extremo de Tailandia durante las últimas semanas, el país registró este sábado 22 de abril su índice de calor más alto de la historia con casi 50 grados Celsius, una medida de cómo se siente la temperatura en el cuerpo humano.

Según el Departamento Meteorológico de Tailandia, la temperatura real de Tailandia osciló entre 38 y 42 grados Celsius el sábado, con el índice de calor más alto experimentado en el distrito Bangna de Bangkok, ubicado en la parte este de la capital.

Amporn Supasert / Residente de Tailandia:

“He estado bebiendo mucha agua y hielo”.

"A veces, también me refugio en la tienda de conveniencia 7-11 para escapar del calor. Eso ayuda un poco", dijo el vendedor de pollo a la parrilla Amporn Supasert, de 67 años.

"Se ha aconsejado a los residentes que eviten las actividades al aire libre y los cambios repentinos de temperatura, como beber agua fría inmediatamente después de hacer ejercicio. Además, usen ropa fina", dijo Chatchai Mordee, miembro del Consejo Metropolitano de Bangkok que supervisa el distrito de Bangna.

Tailandia emitió una advertencia de "calor extremo" en Bangkok el viernes (21 de abril) advirtiendo a las personas que desconfíen de la posibilidad de un golpe de calor debido al clima cálido. Se espera que el calor continúe durante los próximos siete días, según la agencia meteorológica de Tailandia.

An intense heat wave is ripping across Asia, stretching the region's grid



🇹🇭 Thailand saw record high temps



🇮🇳 Indian heat near 45C



🇧🇩 Bangladesh hit 42C, risking fires



🇨🇳 China's Yunnan province grapples with worst drought in a decade



Remember Black Swan https://t.co/ytYbNt1aL4 pic.twitter.com/dukbqBpxij — Punit Khimasia (@khimasiapunit) April 20, 2023

En Tailandia residentes intentan resguardarse del calor extremo en casa

Con el termómetro que está cerca de los 50 grados Celsius, los residentes intentan mantenerse resguardados del calor extremo.

"Solo salgo por la mañana y luego otra vez por la tarde alrededor de las 6 p.m. Aparte de eso, solo me quedo en casa"., aseguró Pilawan Maitreepirom, residente del distrito de Bangna.

Paitoon es conductor de mototaxi, tiene 46 años y está seguro de que este 2023 es el año más caluroso de su vida, dice que todo es culpa de los autos y los camiones: "Parece que este año es más caluroso que todos los años, tenemos que enfrentarlo. ¿Qué podemos hacer con el calor? También es por la cantidad de autos, esta carretera tiene muchos camiones pasando".

Expertos en cambio climático aseguran que el calor extremo que golpea Tailandia no es específicamente una ola de calor: "El fenómeno que está ocurriendo ahora en Tailandia no es lo que llamaríamos una ola de calor. Por definición científica, una ola de calor ocurre cuando la temperatura sube cinco grados Celsius o más de la temperatura normal durante al menos cinco días consecutivos".