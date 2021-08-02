Ola de calor golpea a Grecia, el termómetro supera los 40° Celsius

Las temperaturas se dispararon en Grecia cuando la peor ola de calor en décadas llevó al sistema eléctrico a sus límites y los griegos y los turistas se dirigieron a las fuentes y las playas para refrescarse.

Con el servicio meteorológico pronosticando temperaturas en la capital de hasta 44 grados Celsius esta semana, las autoridades energéticas advirtieron que la demanda de energía se disparará, probando la capacidad de una red eléctrica ya agobiada por más de tres millones de turistas durante la temporada turística de verano.

La Acrópolis, el sitio arqueológico más visitado de Grecia, se cerró este lunes antes del mediodía, hora local, para proteger a los visitantes del calor mientras los turistas sudorosos bajaban los escalones de mármol.

#Greece is being hit by the worst #heatwave in 30 years, the country's prime minister said, as temperatures reached 45°C https://t.co/g6Zuf36h7D — 🇨🇦 Political, left of center #bcpoli #cdnpoli (@timethief) August 2, 2021

"Esto es horrible, en pocas palabras", dijo la turista Elizabeth Cosco al salir del monumento. "Es horrible. Somos de Houston, Texas, y aquí hace más calor".

"Hace mucho calor. No estoy acostumbrado. Ha sido un día hermoso pero muy, muy caluroso", dijo Gordon Teahy, un turista de Escocia, con la cara roja, sentado a la sombra de un árbol fuera de la Acrópolis.

Las autoridades aconsejaron a las personas que limitaran el uso de energía en las horas pico de la tarde y la noche para evitar que el sistema eléctrico colapsara, con hogares y empresas encendiendo acondicionadores de aire para buscar alivio del calor brutal.

Grecia se enfrenta a la peor ola de calor en 34 años

"Estamos lidiando con la peor ola de calor desde 1987", dijo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis después de asistir a una reunión en un centro de administración de energía y referirse a una ola de calor de una semana en la que murieron más de mil personas. "Se ha hecho todo lo humanamente posible para asegurar el suministro eléctrico del país. Pero también estamos pidiendo a los consumidores que nos ayuden".

Las playas cercanas a Atenas estaban llenas de gente que buscaba escapar del calor.

Pero algunos griegos, como Ira Kazou, que trabaja en la industria del turismo y no tendrá un solo día libre este mes, todavía tenían que venir a la ciudad a trabajar.

Grecia se enfrenta peor ola de calor en 34 años. REUTERS/Costas Baltas|COSTAS BALTAS/REUTERS

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"Es muy difícil, no estamos acostumbrados a vivir con estas temperaturas", dijo Kazou.

En Larissa, una ciudad en el centro de Grecia donde el servicio meteorológico nacional pronosticó 46 grados Celsius para el mediodía, un hombre pudo cocinar dos huevos al aire libre sin otra fuente de energía que el calor del suelo.

