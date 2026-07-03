¿Cuántos tigres blancos de bengala quedan en el mundo? Esta es la impactante cifra

El tigre blanco de bengala es una de las variantes más llamativas y raras del mundo animal, resultado de una mutación génetica de tigre de bengala y no de una subespecie distinta. Actualmente su observación es poco común y depende exclusivamente del manejo en cautiverio.

El tigre de bengala en peligro de extinción

El tigre de bengala continúa siendo una de las especies más emblemáticas y a la vez más amenazadas del planeta. Aunque se estima que actualmente existen estre 2,00 y 2,500 ejemplares en el mundo salvaje, varios miles más viven en zoológicos y reservas privadas alrededor del mundo, lo que refleja una población fragmentada y dependiente en gran medida de la conservación humana.

En el pasado, existían ocho subespecies de tigres, pero tres de ellas se extinguieron durante el siglo XX debido principalmente a la caza furtiva y la destrucción de su habitat natural.

Estas amenazas continúan siendo factores críticos en la disminución de las poblaciones restantes, ya que los tigres son cazados por su piel y por partes de su cuerpo utilizadas en la medicina tradicional china.

Ante este panorama, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica al tigre como una especie en peligro de extinción. La conversión de bosques en áreas agrícolas, carreteras y zonas urbanas ha reducido significativamente su habitat, agravando aún más su situación.

A pesar de los avances, el tigre de Bengala sigue en riesgo y su supervivencia depende de la continuidad y fortalecimiento de las estrategias de conservación.

Mientras en algunos países las poblaciones muestran recuperación, en otros la disminución persiste, lo que evidencia un panorama desigual que exige atención constante a nivel internacional.

¿Cuántos tigres de bengala blancos quedan?

Se estima que en el mundo existen alrededor de 200 tigres blancos de Bengala, la mayoría de ellos viviendo en cautiverio en zoológicos y centros de conservación, ya que prácticamente no hay poblaciones en estado silvestre.

Este felino no es una subespecie distinta, sino una variación genética del tigre de Bengala, lo que hace que su presencia sea aún más limitada y dependiente de la reproducción en entornos controlados.