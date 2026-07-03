¿Qué pasó con Kenzo? La muerte del tigre blanco pone bajo la lupa el operativo por contradicciones en el Edomex

La muerte de Kenzo, de tigre de bengala blanco que escapó en el Estado de México (Edomex), desató una nueva controversia tras cinco días de búsqueda. Aunque las autoridades sostienen que el ejemplar falleció durante el operativo de recaptura luego de recibir un disparo ante un presunto ataque, dentro del caso destacan varias contradicciones.

Contradicciones en el caso de Kenzo, el tigre de bengala de Edomex

Kenzo, el tigre de bengala blanco que escapó de un establecimiento presuntamente privado autorizado para el manejo de vida silvestre en Tepetlaoxtoc, Estado de México, fue localizado y capturada la mañana de este jueves tras un operativo interinstitucional coordinado bajo el Sistema de Comando de Incidentes.

Horas antes de que se confirmara su muerte, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo del Estado de México informó que el ejemplar había sido capturado de manera segura.

De acuerdo con la dependencia, especialistas en manejo de fauna silvestre aplicaron un protocolo de captura mediante sedación controlada y, una vez inmovilizado, determinaron que presentaba una lesión que no comprometía sus funciones vitales ni su movilidad.

Además, señalaron que sería trasladado a un lugar seguro para permanecer bajo observación y recibir atención especializada.

Sin embargo, más tarde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que el operativo concluyó con la localización del ejemplar, en el que participaron personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanf), en el Parque Ecológico Zalando, El Parque Zoológico de Moroleón, Protección Civil del Estado de México, policías municipales y estatales, así como la propia dependencia.

Según la versión oficial de la Profepa, durante las maniobras de rescate los médicos veterinarios intentaron sedar al tigre con dardos tranquilizantes.

No obstante, el felino presuntamente atacó al personal, por lo que los cuerpos de seguridad intervinieron con un arma de fuego para contener la agresión y proteger la integridad de los participantes en el operativo.

Tras ser controlado, Kenzo recibió atención inmediata por parte de los veterinario de la Cepanaf, del Parque Zoológico de Moreleón y de Reino Animal.

En seguimiento al tema del tigre de bengala de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que, durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente. Debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate… pic.twitter.com/hlobGEeUcc — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

Posteriormente fue trasladado a las intalaciones de Reino Animal para recibir atención especializada; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal veterinario, el ejemplar murió.

La versión oficial sobre las causas del fallecimiento fue cuestionada por Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México A.C. (AZCARM), quien denunció que Kenzo habría muerto debido a un exceso de anestesia aplicada durante su captura.