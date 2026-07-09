¡No solo son lluvias! La “tormenta negra” y el oleaje de hasta 2.5 metros que afectará estas costas de México

El término “tormenta negra” comenzó a tomar fuerza entre usuarios de redes sociales para describir periodos de lluvias extremas, pero en México el fenómeno que mantiene bajo vigilancia al país tiene otro rostro: precipitaciones torrenciales, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje de hasta 2.5 metros en varias costas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves 9 de julio persistirán condiciones inestables debido a la interacción de diversos sistemas atmosféricos, entre ellos canales de baja presión, circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, ingreso de humedad del océano Pacífico y el desplazamiento de las ondas tropicales 16 y 17.

Aunque en internet se ha relacionado este escenario con una “tormenta negra”, las autoridades meteorológicas mexicanas no utilizan ese término para clasificar las lluvias. En realidad, el país mide la intensidad de las precipitaciones con categorías como fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales.

¿Qué es la “tormenta negra” y por qué se habla de ella en México?

Antes de detallar qué significa es importante destacar que expresión “tormenta negra” no forma parte de la clasificación oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

En México, las lluvias se determinan según la cantidad de agua que puede caer en un periodo determinado. Las lluvias fuertes contemplan acumulados de 25 a 50 milímetros; las muy fuertes, de 50 a 75 milímetros; las intensas, de 75 a 150 milímetros; y las torrenciales, superiores a 150 milímetros.

Por ello, aunque algunas zonas del país puedan registrar precipitaciones capaces de provocar inundaciones o deslaves, el SMN no emite alertas bajo ese nombre.

Costas de México tendrán oleaje de hasta 2.5 metros: ¿qué estados estarán en alerta?

Más allá del término que circula en redes sociales, uno de los puntos que llama la atención del pronóstico es el comportamiento del mar.

El SMN prevé oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en diferentes zonas costeras del país, debido a las condiciones atmosféricas previstas para las próximas horas.

Las costas donde se espera este oleaje son:



Costa occidental de la península de Baja California.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Oaxaca.

Chiapas.

Tamaulipas.

Veracruz.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Estas condiciones pueden representar un riesgo para actividades marítimas, especialmente para embarcaciones pequeñas y personas que ingresen al mar sin atender las recomendaciones de las autoridades.

Lluvias torrenciales y tormentas eléctricas: los estados con mayor intensidad

El pronóstico para este jueves señala que las lluvias más fuertes se concentrarán principalmente en algunas regiones del país; se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en zonas de Jalisco, Veracruz y Tabasco.

Además, habrá lluvias fuertes a muy fuertes en estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Estas precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

¿Qué hacer ante lluvias intensas o inundaciones?

Cuando las lluvias aumentan de intensidad, la prevención puede marcar la diferencia. Antes de que llegue una emergencia, es recomendable tener lista una mochila con artículos básicos como documentos importantes, una lámpara, un radio con pilas y un botiquín de primeros auxilios.

También es importante contar con reservas de agua potable, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y revisar que zonas como coladeras, alcantarillas y desagües se encuentren libres para evitar acumulaciones de agua dentro o alrededor del hogar.

Si la situación se complica y existe riesgo para la población, las autoridades pueden solicitar la evacuación de algunas zonas. En ese caso, se debe seguir únicamente la información oficial y salir del lugar cuando sea indicado.

Durante una inundación, una de las principales recomendaciones es evitar cruzar corrientes de agua, ya sea caminando o en vehículo, ya que la fuerza del agua puede ser mayor de lo que parece y representar un peligro. También se debe mantener distancia de laderas, barrancas o zonas donde puedan registrarse deslaves y derrumbes.

Además, ante una emergencia, se recomienda cortar el suministro de servicios básicos como electricidad, gas o agua, siempre que sea seguro hacerlo, para reducir posibles riesgos dentro del domicilio.