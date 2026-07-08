Alerta por tormenta negra en México: Qué es, cuándo llega y la lista de estados más afectados

Con las fuertes lluvias de los últimos días, el término de "tormenta negra" ha resonado con intensidad debido a su posible llegada a México y su afectación a algunas entidades.

¿Qué es la tormenta negra, cuándo llegaría a nuestro país y cuáles serían los estados más afectados?

🌧️#AlertaVial | La fuerte lluvia de esta tarde dejó bajo el agua la Avenida Patriotismo, afectando las alcaldías @BJAlcaldia y @AlcaldiaAO



Peatones se ven obligados a retroceder ante el nivel del agua que cubre carriles centrales y banquetas, mientras el tránsito se complica.… pic.twitter.com/xvcrwZCoq1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

¿Qué es la tormenta negra?

Dicho término viene de una entidad de China, Hong Kong, donde autoridades de meteorología usan una escala de colores para alertar sobre la magnitud con la que caerán lluvias.

La alarma por tormenta negra en dicho país se activa cuando caen más de 70 mm de agua por hora.

En México, este término se usa informalmente, pues autoridades de la Comisión Nacional de Agua y el Servicio Meteorológico Nacional no lo utilizan dentro de su vocabulario.

Lo que sería similar a una tormenta negra en México son las lluvias torrenciales clasificadas con el color púrpura.

¿Cuándo llega la tormenta negra a México?

Según los últimos avisos de autoridades, como el que emitió Protección Civil, la tormenta negra estaría impactando nuestro país este miércoles 8 de julio.

La razón de las intensas lluvias sería por los canales de baja presión que interactúan el ingreso de húmedad a la república mexicana.

Estados de México afectados por la tormenta negra

De acuerdo a lo dicho por los expertos, varios estados de México sentirán las consecuencias de esta tormenta negra. Estos son:

Alerta Máxima (caerán de 75 hasta 150 litros de agua):

- Veracruz

-Tlaxcala

- Puebla

- Hidalgo

- Nayarit

Alerta Alta (50 a 75 litros):

- Jalisco

- Michoacán

- Guerrero

- Oaxaca

- Chiapas

- Tabasco

Alerta Moderada (con posible granizo, de 25 a 50 litros):

- Ciudad de México

- Estado de México

- Guanajuato

- Querétaro

- Morelos

La tarde de este 7 de julio, la fuerte lluvia acompañada de viento provocó que algunas vialidades de Puebla colapsaran y se registraran horas de tráfico intenso 🌧️🚘



Con información de @rosiebonillar



Más detalles: https://t.co/Cy7A046Lm0 pic.twitter.com/MKjnrhmTwc — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 8, 2026

¿Qué peligros hay por la tormenta negra?

Dicho evento meteorológico trae consigo muchos peligros que podrían causar incidentes. Algunos de estos son:

Descargas eléctricas: Además de los truenos, también podría haber vientos muy fuertes.

Granizo: La probabilidad de que caiga hielo del cielo también aumenta del centro del país y otras zonas.

Deslaves: La gran cantidad de agua puede desestabilizar la tierra en zonas montañosas.

Inundaciones: Las lluvias aumentan las probabilidades de encharcamientos en algunas entidades.