Tormenta solar impactará la Tierra el 3 y 4 de julio: ¿Qué pasará con las comunicaciones?

Especialistas de todo el mundo se mantienen en alerta tras la detección del Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC por sus siglas en inglés) de una potente tormenta solar que impactará en el planeta Tierra.

El SWCP, que pertenece a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) , registró 10 llamaradas del sol acompañadas de eyecciones de masa coronaria en las últimas 24 horas.

El mismo organismo que advirtió del impacto de la tormenta solar al planeta tierra, también señaló las posibles consecuencias que tendría la red de telecomunicaciones y estimó la fecha en que tendría contacto con nuestro mundo.

¿Cuándo impactará la tormenta solar al planeta Tierra?

De acuerdo a estimaciones del Centro de Predicción del Clima Espacial, el material arrojado por las eyecciones de masa coronaria del sol impactarán al planeta Tierra los días 4 y 5 de julio.

La misma predicción señala que la tormenta geomagnética será de categoría G1, la cual tendría una intensidad menor que la registrada el pasado 30 de junio, pero también generaría afectaciones en la red de telecomunicaciones.

Las afectaciones en las comunicaciones de la Tierra por la tormenta solar

Luego de la detección de la tormenta solar que impactará a la Tierra el 4 y 5 de julio, se ha emitido una alerta por el riesgo que representa a la red de telecomunicaciones.

An X1.3 flare was observed at 20:41 UTC on 04 Jul 2026 from newly numbered Sunspot Region 4482. pic.twitter.com/ZmyAhPOdLg — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) July 4, 2026

Las afectaciones en las comunicaciones del planeta se podrían ver afectadas desde las primeras horas del sábado y hasta el amanecer del domingo. Sin embargo, se espera que no sean complicaciones mayores.

Tormenta solar provocará auroras boreales en Estados Unidos y Canadá

Otro de los fenómenos que trae consigo la tormenta solar son la creación de intensas auroras boreales en Canadá, pues las partículas que vienen del sol interactúan con el campo magnético del planeta.

Asimismo, el fenómeno luminario también podría observarse desde los Estados Unidos, específicamente en los estados de Illinois y Main, mientras que en las regiones septentrionales, tendrá menos intensidad.