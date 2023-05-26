El telescopio solar Daniel K. Inouye revela las manchas en la superficie del Sol

El telescopio solar Daniel K. Inouye de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) capturó ocho imágenes del Sol, fue construido en la isla de Maui, en Hawaí y es considerado el telescopio solar terrestre más poderoso del mundo.

La capacidad de este telescopio solar ayudará a los científicos a recopilar datos del Sol a detalle, sin precedentes, con los que comprenderán mejor el campo magnético del Sol, así como los impulsos hay detrás de las tormentas solares.

New images from the @NSF's Daniel K #InouyeSolarTelescope! Light bridges, sunspots, and other structures are featured. These images were drafted from data obtained during the first Cycle of observations, previewing the exciting science underway: https://t.co/VHHorpslmp #NSFfunded pic.twitter.com/68CRRIQ8St — NatlSolarObservatory (@NatSolarObs) May 19, 2023

¿Con qué fueron tomadas las imágenes de Sol?

Estas imágenes muestran tanto manchas solares como regiones tranquilas del Sol, las obtuvo el telescopio solar Daniel K. Inouye gracias al Visible-Broadband Imager (VBI), uno de los instrumentos de primera generación con los que cuenta el telescopio.

Las imágenes que envió, son hechas a partir de datos recopilados por Rayos X de alta energía del Conjunto de Telescopios Espectroscópicos Nucleares, NuSTAR de la NASA; datos de Rayos X de baja energía del Telescopio de rayos X (XRT) de la misión Hinode de la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa; así como de luz ultravioleta que detecta el Ensamblaje de Imágenes Atmosféricas (AIA) del Observatorio de Dinámica Solar (SDO) de la NASA.

Sol Telescopio|Cortesía: NSF/AURA/NSO

¿Cuáles son las manchas solares en las imágenes?

Las manchas solares son representadas en las imágenes como las regiones oscuras y frías, aparecen en la superficie del Sol, la cual también se conoce como fotósfera en donde los campos magnéticos son fuertes son las de color oscuro.

Las manchas solares pueden ser del tamaño de nuestro planeta Tierra o más grandes, cuando se acumulan, son las causantes de las erupciones solares y de las eyecciones de la masa coronal, es decir de las tormentas solares, fenómenos que afectan la capa atmosférica más externa del Sol, llamada heliósfera y que cuando se desprenden fluyen a través del sistema solar, con un alto potencial de impactar la Tierra.

Científicos aseguraron que estas imágenes son sólo una pequeña fracción de los datos que el telescopio solar Daniel K. Inouye ha obtenido durante un año de funcionamiento y no ha dejado recopilar información, la cual todavía falta, que estudien los expertos.

El Sol está cada vez más más activo esto debido a que se acerca el "máximo solar", este periodo de un ciclo de 11 años del Sol, ocurrirá en julio de 2025 y es cuando aparecen más manchas solares razón por la cual, aumenta la radiación.

