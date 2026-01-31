Frío, café y turnos interminables: la vida real de los trabajadores nocturnos en CDMX

Mientras la mayoría duerme, miles de capitalinos enfrentan las frías madrugadas de la CDMX para ganarse la vida. Desde vendedores ambulantes hasta conductores y personal de limpieza, estos trabajadores nocturnos se exponen a condiciones extremas, riesgos de salud y jornadas extenuantes.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), millones de personas en México laboran en turnos nocturnos o rotativos, obligados por la naturaleza de su trabajo en sectores como transporte, seguridad y comercio informal.

Aunque no hay cifras oficiales exactas específicas solo para la Ciudad de México, se sabe que una proporción significativa de la población ocupada trabaja fuera del horario diurno estándar, son los trabajadores nocturnos en CDMX.

¿Qué significa trabajar de noche en CDMX?

Las bajas temperaturas que se registran entre los meses de noviembre y enero intensifican las dificultades del trabajo nocturno en la capital. Vendedores de tacos, flores, café y tortas, así como repartidores y personal de limpieza urbana, deben enfrentar el frío intenso, y muchos lo hacen con ropa mínima y bebidas calientes para mantenerse en pie.

“El frío traspasa la piel”, revela a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca , un trabajador de limpieza que pasa horas bajo cerros de basura y calles desiertas. Otros vendedores recurren a café o té para combatir las madrugadas gélidas, mientras que algunos de los trabajadores nocturnos, como taqueros, encuentran alivio temporal cerca del fogón.

¿Cuáles son los riesgos para la salud de trabajadores nocturnos?

Trabajar en turnos nocturnos puede tener impactos severos en la salud física y menta; estudios internacionales señalan que las personas que laboran en horarios nocturnos tienen un riesgo mayor de padecer problemas cardiovasculares, alteraciones del ritmo cardíaco y otros trastornos metabólicos en comparación con trabajadores diurnos.

Además, la exposición prolongada a temperaturas bajas y a un ritmo biológico alterado aumenta la probabilidad de enfermedades respiratorias y accidentes laborales. Las autoridades de salud recomiendan medidas preventivas como ropa adecuada, pausas regulares y acceso a servicios médicos para mitigar estos riesgos.

¿Quiénes son los principales trabajadores nocturnos en CDMX?

Los turnos nocturnos no están limitados a una sola actividad; muchos conductores de taxi y transporte público, guardias de seguridad, empleados de limpieza urbana y vendedores informales desempeñan sus labores entre la medianoche y la madrugada.

Aunque gran parte de estos empleos es esencial para el funcionamiento de la ciudad, no siempre están acompañados de condiciones laborales óptimas, lo que deja a estos trabajadores más vulnerables ante enfermedades y accidentes.

Los trabajadores nocturnos mantienen a la Ciudad de México en marcha mientras muchos descansan. El reconocimiento de sus desafíos, desde el frío extremo hasta los riesgos de salud, es el primer paso para mejorar sus condiciones; ¿crees que la CDMX debería implementar más medidas de protección y apoyo para quienes trabajan de noche?

