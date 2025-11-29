‘Muy agresivo’: trabajadores nocturnos alertan por los primeros fríos que ya golpean a la CDMX

Los primeros frentes fríos ya comenzaron a sentirse en la Ciudad de México, y con ellos llegan noches heladas y más difíciles para aquellos que trabajan cuando el resto de la CDMX duerme.

Taquerías, puestos callejeros y comercios nocturnos han tenido que adaptarse rápidamente a las temperaturas que, en algunas zonas, han descendido por debajo de los 10 grados, según reportes recientes del Servicio Meteorológico Nacional.

¡No olvides abrigarte!



Ambiente gélido, heladas, lluvias y nuevas rachas de viento dominarán el clima en #México con la llegada de otro frente frío al norte del país. ¿Dónde afectará?https://t.co/o8i3sPsvT5 pic.twitter.com/QSurEjuHau — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2025

¿Cómo afectan las bajas temperaturas a los comercios nocturnos en CDMX?

Los trabajadores nocturnos, especialmente los taqueros, son de los primeros en resentir el impacto del frío. Con menos gente dispuesta a permanecer en la calle por largos periodos, la afluencia ha disminuido: “Sí baja un poco de clientela… los fríos se vienen muy fuertes, muy agresivos. De repente, la clientela se baja un poquito”, revela Javier Cerón, taquero con varios años de experiencia en la zona, a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca. Para enfrentar el clima, afirma que ha tenido que reforzar sus medidas: “al salir me abrigo muy bien, para no entrar en una enfermedad o algo”, agrega.

¿Qué hacen los capitalinos para enfrentar el frío nocturno en CDMX?

No solo los comerciantes han tenido que adaptarse, los propios clientes que buscan una cena caliente también han modificado sus rutinas. Paty, una comensal regular, reconoce que estas noches han sido más complicadas: “yo soy muy friolenta, entonces me cala mucho el frío… muchas chamarras, muchas sudaderas, cobijas, calentadores en la casa”.

Además, asegura que incluso ha tomado medidas adicionales para evitar enfermedades: “trato de no respirar mucho el aire frío, bufandas y así que me tapen la nariz”.

¿Qué recomienda Protección Civil para esta temporada de frentes fríos en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha emitido recomendaciones clave ante la llegada de más frentes fríos en los próximos días. Entre ellas destacan:

Usar varias capas de ropa para mantener el calor corporal

Evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente al entrar o salir de lugares cerrados

Mantener especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son más vulnerables.

🥶 ¡Que no te sorprenda el #frio! Atiende estas recomendaciones y protégete:

🔵 Abrígate y cubre nariz y garganta.

🔵 Si usas calentadores, ventila los espacios.

🔵 Evita los cambios bruscos de temperatura.

🔵 Consume líquidos, frutas y verduras ricos en vitaminas A y C.

🔵 Si… pic.twitter.com/YLEc5MgjQr — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 29, 2025

¡Frío en CDMX! Un invierno 2025 que apenas comienza

La vida nocturna en CDMX continúa entre aromas de carne asada, vapor que se eleva desde los trompos y un frío que apenas empieza a hacerse presente; ¿estás listo para las noches más heladas del año?

