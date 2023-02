20 mil trabajadores protestan en Bélgica por sus condiciones laborales

En Bélgica más 18 mil 500 trabajadores de los sectores público y sin fines de lucro protestan contra sus condiciones laborales y la escasez de mano de obra.

Los miembros de los tres sindicatos más grandes de Bélgica marcharon pacíficamente por la capital del país con pancartas que decían “No podemos soportarlo más” o “Cuidar a los cuidadores”.

Otros se disfrazaron de fantasmas con una pancarta que decía “en busca del colega fantasma”.

En un comunicado, el sindicato liberal CGSLB culpó a la falta de atractivo de los sectores público y sin fines de lucro como la causa de la escasez de mano de obra.

Hizo un llamado al gobierno belga para que proporcione a los trabajadores salarios más altos y un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida.

Sindicato Liberal CGSLB:

Invertir en los sectores del cuidado, el bienestar y la cultura es invertir en la salud y la prosperidad de toda nuestra sociedad”.

“Estamos aquí para mostrarles a los políticos ya la sociedad que hay un gran problema en los hospitales. Lo que no siempre está claro para el mundo exterior es que tenemos poco personal para brindar atención de buena calidad a las personas que ingresan al hospital”., aseguró Els Carrijn, una de las manifestantes en Bélgica.

Trabajadores exigen inversión en salud y cultura

Veroniek Gysels, jefa de enfermeras en un hospital de la ciudad de Bruselas, acusó no solo falta de personal, sino hasta de camas: “Trabajamos en un hospital, un hospital general. Nos estamos quedando sin gente y sin camas. Nos faltan cuidadores. Tenemos muy poco personal en el lugar de trabajo. Necesitamos principalmente personas y camas. Nos damos cuenta de que hay muy pocas jefas de enfermería, muy pocas enfermeras, muy poco personal de limpieza y realmente queremos que el gobierno haga algo al respecto. No necesitamos más dinero. Tampoco necesitamos más recursos. Sobre todo, necesitamos personas”.

Eric Caudron, líder de la unión de trabajadores, aseguró que las condiciones laborales de algunos trabajadores no pueden ser peores, “los trabajadores están al límite”, apuntó: “Hoy, nos damos cuenta de que la gente no puede soportarlo más. Los trabajadores están al límite de sus fuerzas y las condiciones de trabajo empeoran. Cuanto más hay escasez de personal, peor es sobre el terreno. Se están quitando muchas camas (de hospital). Es decir, ya no podremos tratar correctamente a los pacientes ya que -sea cual sea el servicio como a todos los servicios- el tiempo de espera para operarse va a ser muy largo a día de hoy, dada la falta de personal, y esperamos más camas para ser quitadas”.