Hospital de EU hace trasplante de riñón a un paciente equivocado

Un hospital de Ohio, Estados Unidos, hizo un trasplante de riñón al paciente equivocado, por lo que ahora la persona que debía recibir el órgano tendrá que esperar más tiempo para entrar a esta cirugía.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de julio, en uno de los Hospitales Universitarios de Cleveland, presuntamente por un error de dos trabajadores que realizaron el procedimiento de forma equivocada.

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“Hemos ofrecido nuestras más sinceras disculpas a estos pacientes y sus familias. La situación es totalmente incompatible con nuestro compromiso de ayudar a los pacientes a recuperar la salud y vivir la vida al máximo”, explicaron las autoridades del hospital en un comunicado.

Los dos trabajadores que estuvieron involucrados en el trasplante fueron dados de baja mientras se realizan las investigaciones correspondientes, para garantizar que este tipo de accidentes “nunca vuelvan a suceder”.

Estamos consternados de que haya ocurrido un error recientemente que resultó en que un paciente recibió un riñón destinado a otro.

Según las autoridades hospitalarias, el paciente equivocado que recibió el riñón resultó compatible con el órgano, por lo que no presentó ningún problema de salud posterior a la cirugía.

En tanto, el paciente que debía recibir el trasplante tendrá que esperar más tiempo, debido a que la intervención “se ha retrasado” a causa del erros que cometieron los dos trabajadores.

El hospital reconoció negligencia durante el trasplante y pidió disculpas

Los funcionarios del nosocomio también informaron sobre este suceso a la Red Federal de Trasplantes de Órganos, encargada de supervisar este tipo de cirugías en Estados Unidos.

“Reconocemos que las familias nos confiaron el cuidado de los pacientes”, afirmaron las autoridades sanitarias, quienes pidieron una disculpa por esta negligencia que rara vez ocurre en el país norteamericano.

Según medios internacionales, para realizar un trasplante se deben seguir estándares nacionales y diferentes pruebas que garanticen la seguridad antes y después de la cirugía.

Las pautas de la Red Federal de Trasplantes de Órganos incluyen la participación de dos especialistas encargados de verificar la identidad del donante y del destinatario, así como su tipo de sangre.

UNOS Labs collaborated closely with 15 organ procurement organizations (#OPOs) to develop the new UNOS Organ Tracking Service. It's the first to integrate with existing systems & workflows in use by transplant professionals. #TransplantTwitter #DonateLife https://t.co/3WXAg2haXP — United Network for Organ Sharing (UNOS) (@UNOSNews) June 8, 2021

En 2019 ocurrió un error similar en un hospital de Nueva Jersey, donde se trasplantó un riñón a un paciente equivocado, que tampoco presentó reacciones adversas al nuevo órgano en su cuerpo.

El sistema hospitalario de Estados Unidos ha realizado 95 trasplantes de riñón este año y 194 intervenciones en 2020, según datos de la Red de Adquisición y Trasplante de Órganos del Departamento de Salud y Servicios Humanos del país, recuperados por medios locales.

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