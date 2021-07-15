VIDEO: Pantallas aplastan a joven durante festejo de cumpleaños en bar

Las pantallas de un bar aplastaron y provocaron la muerte de una joven durante su festejo de cumpleaños en dicho el centro nocturno, ubicado en la ciudad de Surgut, Rusia.

La mujer, identificada por medios locales como Tatiana Pokhorenko, se encontraba en el bar para realizar el festejo por su cumpleaños número 35, cuando las pantallas cayeron desde lo alto y le provocaron la muerte.

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Los medios locales señalaron que la joven fue aplastada por aproximadamente 10 pantallas que estaban en el interior del bar Callery Club, situado en el distrito de Janti-Mansi, en Siberia Occidental.

En imágenes captadas por las cámaras de seguridad del bar, se observa el momento en el que caen las pantallas sobre Tatiana Pokhorenko, mientras estaba en plena fiesta de cumpleaños, ya que en algunas escenas aparece mientras canta y baila en el centro de la pista.

De acuerdo con reportes de las autoridades locales, las pantallas del bar cayeron desde una altura de más de siete metros, lo que provocó la muerte instantánea de la joven.

#MUJER RUSA MUERE APLASTADA POR PANTALLAS EN UN KARAOKE



Una mujer identificada como Tatiana Pokhorenko, murió luego de ser aplastada por pantallas de #televisión en un #karaoke en un centro nocturno de la ciudad de Surgut, #Rusia. pic.twitter.com/OoOhpfEu8l — El Dato (@eldatomx) July 12, 2021

Dueño de bar se declara culpable por caída de las pantallas sobre joven

Medios locales mencionaron que el dueño del bar, identificado como Semen Kopaigora, se declaró culpable por la muerte de la joven, ya que admitió que la estructura que sostenía a las pantallas no estaba asegurada adecuadamente durante la fiesta de cumpleaños.

Por tal motivo, el hombre fue condenado a tres años de prisión y deberá pagar una compensación económica a la familia de la víctima.

El accidente ocurrió luego de que la joven subió al escenario del bar para interpretar una canción en el karaoke. Cuando estaba en el centro del escenario, el animador del lugar elevó las pantallas, pero la estructura no soportó el peso y cayó sobre la zona donde se encontraba la víctima.

Varios de los asistentes acudieron a la zona del accidente para tratar de ayudar a la joven y levantar la estructura, pero Tatiana Pokhorenko ya se encontraba sin vida.

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