Muertes por sobredosis rompen récord en Estados Unidos

Debido a los confinamientos decretados por la pandemia de Covid-19, en Estados Unidos las muertes por sobredosis de drogas alcanzaron un número récord el año pasado, informaron las autoridades locales.

Los fallecimientos aumentaron casi 30 por ciento, a más de 93 mil en 2020, la cifra más alta jamás registrada, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés).

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Este aumento récord también se debió a la dificultad para obtener tratamientos y a que los traficantes mezclaron en sus productos un opioide sintético.

“Es el número más alto de muertes por sobredosis jamás registrado en un período de 12 meses, y el mayor aumento desde 1999”, reconoció Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés).

Si bien las muertes por el consumo de drogas mostraron un crecimiento en los meses previos al brote de Covid-19, los últimos datos muestran una fuerte aceleración durante la pandemia, según Reuters.

El distanciamiento social en Estados Unidos redujo el acceso a programas que ofrecen intercambio de agujas, terapia de sustitución de opioides o sitios de inyección seguros donde los observadores utilizan el antídoto Narcan contra la sobredosis, lo que hizo que muchos adictos perdieran la vida.

Además, durante los días de confinamiento, los adictos no pudieron asistir a reuniones grupales presenciales, ni visitar a sus terapeutas para sesiones individuales en persona.

Proveedores de drogas mezclaron sustancias que habrían causado más muertes

El aislamiento es conocido como un factor de ansiedad y depresión que puede conducir al abuso de las drogas, dijo a Reuters Kate Judd, directora del programa en el Shoreline Recovery Center, un centro de rehabilitación de San Diego.

Las drogas en sí mismas también se volvieron más mortales. Los proveedores mezclaron fentanilo con cocaína y metanfetamina con más frecuencia para potenciar sus efectos, aseguró Volko.

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“El tipo de drogas disponible en Estados Unidos ahora es mucho más peligroso”, mencionó Volkow, ya que el cierre de las fronteras nacionales no detuvo el flujo de fentanilo como se esperaba, por el contrario, se aceleró.

Esta combinación mortal resultó en 93 mil 331 muertes por sobredosis en los 12 meses que terminaron en diciembre de 2020, en comparación con un estimado de 72 mil 151 muertes en 2019, según datos provisionales del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, parte de los CDC.

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