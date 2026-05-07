Trump firma nueva ofensiva contra cárteles mexicanos y los coloca en la mira antiterrorista de EU

Hoy les quiero informar algo que acaba de hacer la Casa Blanca y que, por su alcance, es de gran importancia. Ustedes saben que hace apenas unos días emitió su nuevo reporte y su nueva política sobre las drogas y los cárteles mexicanos; bueno, ahora acaba de publicar un nuevo reporte relacionado con terrorismo y el presidente Donald Trump ya firmó oficialmente ese documento.

La Casa Blanca cambia el enfoque: cárteles mexicanos serán combatidos como organizaciones terroristas

Cuando estos documentos son firmados por el presidente de Estados Unidos dejan de ser solamente lineamientos internos o propuestas; automáticamente se convierten en política pública del Gobierno estadounidense y comienzan a marcar la ruta de operación de todas las agencias de seguridad, inteligencia y defensa.

¿Y qué significa esto en términos concretos? Significa que el Gobierno de Estados Unidos, de ahora en adelante, estará enfocado en dedicar todas sus capacidades, recursos y herramientas a combatir a los cárteles mexicanos de la droga bajo la premisa de que son organizaciones terroristas internacionales.

Trump firma nueva política y abre paso al uso de recursos militares y tecnología antiterrorista

Eso cambia completamente el nivel de respuesta que Washington pretende utilizar.

Sebastian Gorka, quien actualmente funge como zar del antiterrorismo en la Casa Blanca, nos explicó que el objetivo es desarticular estas estructuras criminales junto con otras organizaciones terroristas internacionales; no solamente impedir que sigan enviando droga hacia territorio estadounidense, sino también evitar que sus integrantes crucen la frontera para distribuir narcóticos o participar en redes de tráfico humano, una actividad que, según dijo, forma parte central de las operaciones de estos grupos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NO DEJAREMOS QUE LOS CÁRTELES ATAQUEN A NUESTROS CIUDADANOS: TRUMP EN NUEVA ESTRATEGIA CONTRA TERRORISTAS

La diferencia ahora es que el enfoque deja de ser únicamente policiaco o judicial; bajo esta nueva política entran en juego herramientas de inteligencia, capacidades militares y tecnología avanzada utilizada normalmente en operaciones antiterroristas.

Las fuerzas armadas, sistemas de vigilancia y plataformas tecnológicas del Gobierno estadounidense podrán ser utilizadas contra estas organizaciones bajo este nuevo marco firmado por el presidente Trump.

Sebastian Gorka revela el objetivo de Washington: desarticular e inhabilitar a los cárteles mexicanos

La intención, según explicó Gorka, no es únicamente debilitarlos; la meta es inhabilitarlos completamente y romper su capacidad de operación.

¿Cuánto tiempo tardará esto? Nadie lo sabe todavía. Lo importante es entender que el documento fue firmado el pasado 5 de mayo y ya forma parte oficial de la política pública de Estados Unidos.

No ocurrió frente a las cámaras ni durante un acto masivo; fue Sebastian Gorka, el hombre encargado de coordinar la estrategia antiterrorista, quien nos confirmó el alcance de esta decisión.

Ahí lo tienen ustedes; para Washington, esto representa una nueva etapa en la guerra contra los cárteles mexicanos de la droga.