No dejaremos que los cárteles ataquen a nuestros ciudadanos: Trump en nueva estrategia contra terroristas

El gobierno de Estados Unidos reveló su nueva estrategia de combate al terrorismo, en la cual clasifica tres categorías específicas a erradicar, entre ellas, los narcoterroristas y las bandas transnacionales. Donald Trump mencionó que están dispuestos a colaborar con gobiernos extranjeros en esta labor.

“No permitiremos que los cárteles, los yihadistas ni los gobiernos que los apoyan conspiren contra nuestros ciudadanos con total impunidad. No se permitirá que ningún tipo de terrorista encuentre refugio aquí, en nuestro país, ni que nos ataque desde el extranjero”, destacó Trump en el documento liberado por la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense fue más allá y sentenció que cualquiera que lastime a uno de sus ciudadanos será eliminado. “Si lastimas a norteamericanos o si planeas lastimar a norteamericanos, te encontraremos y te mataremos”, menciona el prefacio firmado por el presidente en la Estrategia de contraterrorismo de Estados Unidos.

Las tres categorías de terrorismo que EE. UU. busca erradicar

La estrategia estadounidense identifica tres grupos terroristas principales:



Narcoterroristas y bandas transnacionales.

Terroristas islámicos tradicionales.

Extremistas violentos de izquierda, entre ellos anarquistas y antifascistas.

Colaboración internacional y el uso de drones en la nueva estrategia de seguridad

La prioridad en la estrategia es identificar y eliminar completamente las líneas de apoyo de los cárteles y los terroristas islámicos. Para ello, habrá sanciones, incautaciones de buques petroleros, así como operaciones encubiertas y el uso de tecnologías como drones.

El gobierno señala que el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional han hecho trabajos para identificar, investigar y arrestar a terroristas, así como a integrantes de cárteles que “envenenan” a sus ciudadanos. También el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado están enfocados “agresivamente” en cualquier individuo o entidad “ligado a las organizaciones designadas como terroristas sancionadas”.

Trump advierte acciones unilaterales contra cárteles y grupos transnacionales

Destaca que podrán trabajar con autoridades de países para eliminar a los cárteles nombrados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos, pero enfatizó que podrían tomar acciones unilaterales si no hay acciones de los gobiernos extranjeros.

“Lo haremos en coordinación con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y capaces de trabajar con nosotros. Si no pueden, o no lo hacen, tomaremos cualquier acción necesaria para proteger a nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles”, sentencia el documento.

En un evento hoy 6 de mayo de 2026 en la Casa Blanca, Donald Trump presumió que la entrada de drogas por mar a Estados Unidos ha bajado en un 97%, y ahora se enfocarán en el trabajo en tierra, “que es mucho más fácil”.

“Escucharán algunas quejas de algunas personas en México y otros lugares, pero si no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, mencionó el mandatario.

