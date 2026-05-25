Te tomo la palabra, Claudia: Las contradicciones del Gobierno que delatan sus mentiras

Te tomo la palabra, Claudia con A, de mentirosa con A. Ese premio es para ti, presidenta con A. Es muy fácil dártelo porque son tus propias mentiras. Hice una pequeña lista que saqué de las redes sociales: la personal, @ClaudiaShein, y la del gobierno, @GobMexico. Ahí se afirma tanto como se miente.

Que México vive una transformación histórica en infraestructura pública, con nuevos trenes, se destaca. ¿Será acaso el Tren Interoceánico? Ese que descarriló hace 5 meses y que desde entonces está cerrado en sus tres líneas. Un fracaso de López Obrador, tolerado y apapachado a la fecha, y que ya mató a 14 personas.

Que el gobierno cuida la economía de las familias con una canasta básica que cuesta menos de 910 pesos. Solo hay que darse una vuelta por el mercado para saber que los pesos y los centavos no alcanzan. En educación, que los niños lleguen a la escuela con dignidad. ¡A estudiar en esas escuelas que no tienen ni piso, ni techo, ni agua, ni baño, ni luz, ni maestros!

Los datos cruzados del sistema de salud

Cierro con este otro ejemplo: en salud. En la cuenta personal de “X” de la presidenta se afirma que serán 16 mil nuevas camas de hospital, pero en la cuenta de Instagram del gobierno se afirma que serán 9 mil. ¿Cuál de las dos cuentas miente? Por eso aseguré que el premio a la mentira tiene dueña con A, de presidenta con A, de autoritaria con A.

Un autoritarismo que, cuando ya no tiene narrativa, busca la censura. Es lo último que le queda. Y el llamado a no ver TV Azteca es eso: un acto de censura. Un llamado desesperado para que la gente no se entere de lo que aquí se entera: de los narcopolíticos, del narcopartido, de los morenos oscuros y corruptos, de los impunes, de los juniors, de los protegidos.

Presidenta con A, de mentirosa con A. Una pregunta para terminar: si según tus datos ya nadie nos ve y los noticieros de Azteca van en picada, ¿pues qué tanta comezón? ¿O será que, desde La Chingada, te llegan otros datos?