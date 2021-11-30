Twitter prohíbe publicar fotos o videos personales sin consentimiento

La red social Twitter informó que prohibirá publicar fotos y videos de otras personas sin su consentimiento, pero en caso de tratarse de un suceso de relevancia pública, las imágenes podrán compartirse.

A través de un comunicado, el servicio de microblogueo afirmó que en cuanto llegue a la aplicación una notificación de las personas que fueron grabadas en algún video sin su consentimiento, este será borrado.

Sin embargo, Twitter dijo que en caso de que los videos o en las fotos aparezcan figuras públicas no serán eliminados y al contrario se conservará el material que contará con acceso a las imágenes, pues será de interés público.

Ante este punto, la red social recalcó que intentarán evaluar el contenido y el contexto de las imágenes o grabaciones que sean publicadas, para tomarlo en cuenta en caso de que este material haya sido compartido por medios de comunicación.

Esta restricción llega a Twitter para no dañar la privacidad del usuario y evitar provocarle un problema con la publicación de terceros sin su consentimiento; la empresa describió que esto podría ayudar a las mujeres activistas o miembros de las minorías.

Sharing images is an important part of folks' experience on Twitter. People should have a choice in determining whether or not a photo is shared publicly. To that end we are expanding the scope of our Private Information Policy. 🧵 — Twitter Safety (@TwitterSafety) November 30, 2021

Twitter podría eliminar la cuenta de quien publique sin consentimiento

La red social Twitter explicó que en caso de que una persona informe a la aplicación que se han compartido videos o fotos sin su consentimiento, aparte de eliminarlos, podrían llegar a suspender la cuenta de quien los compartió.

Además, otras de las medidas que impondrá la empresa para quienes incumplan su normativa es reducir la visibilidad del contenido y las respuestas del mismo.

Este nuevo anuncio de parte de la compañía ya se ve reflejado en la política de privacidad de Twitter, donde también prohíbe compartir información privada de otras personas, ya sea su número telefónico, direcciones u otros documentos de identidad.

Este comunicado se emitió después de la renuncia del cofundador de Twitter, Jack Dorsey, quien dejó el puesto el lunes 29 de noviembre, cediendo las riendas de la red social al jefe de tecnología, Parag Agrawal.

Tras haber pasado un día desde el anuncio de su nuevo cargo, Parag Agrawal publicó estas medidas para controlar lo que se publicará en Twitter.