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Jack Dorsey renuncia a su cargo de CEO de Twitter

Jack Dorsey anunció su renuncia como CEO de Twitter y han designado a Parag Agrawal, quien ha desarrollado su carrera en la compañía.

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Escrito por: Azteca Noticias

Jack Dorsey, presidente ejecutivo de la red social Twitter, renunció a su cargo, informó el propio CEO en sus redes soicales, poco después de que el canal de noticias financieras CNBC diera a conocer la noticia.

El consejo de administración designó como nuevo máximo ejecutivo a Parag Agrawal, quien ha desarrollado su carrera en la compañía durante una década y ocupaba desde 2017 el cargo de director de tecnología.

"He decidido dejar Twitter porque creo que la compañía está lista para dejar atrás a sus fundadores", dijo Dorsey, quien ha expresado su "profunda" confianza en Parag Agrawal como nuevo consejero delegado de Twitter.

"Su trabajo durante los últimos 10 años ha sido transformador. Estoy profundamente agradecido por su habilidad, corazón y alma. Es su momento de liderar", añadió en el comunicado dado a conocer en sus redes sociales.

Jack Dorsey seguirá siendo miembro de la cúpula directiva de la compañía que ayudó a fundar en 2006 hasta que expire su mandato en la junta de accionistas de 2022.

Además, Bret Taylor fue nombrado nuevo presidente de la junta directiva, sucediendo a Patrick Pichette, quien continuará sirviendo como presidente del Comité de Auditoría. "En nombre de la junta directiva, quiero agradecer a Jack su liderazgo visionario y su dedicación incansable a Twitter desde su fundación", ha declarado Bret Taylor.

Jack Dorsey y las solicitudes que pedían su renuncia

A principios de 2020, Jack Dorsey se enfrentó a peticiones de Elliott Management Corp para que renunciara, después de que el fondo de cobertura argumentó que estaba prestando muy poca atención a Twitter mientras también dirigía la empresa de procesamiento de pagos Square Inc.

Frente a esta petición de renuncia y presión por parte de la compañía, Dorsey se defendió dando a Elliott y a su aliado, la empresa de adquisiciones Silver Lake Partners, puestos en el directorio de Twitter.

Las acciones de la plataforma de micromensajería se disparaban un 9 por ciento en las primeras operaciones, mientras que las de la firma de pagos digitales Square Inc, de la que Dorsey es también presidente ejecutivo, ganaban un 3 por ciento.

En su último tuit, escrito el 28 de noviembre, Dorsey escribió: "Amo Twitter". Los "me gusta" a ese tuit superaban los 54 mil el lunes.