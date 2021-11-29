Jack Dorsey renuncia a su cargo de CEO de Twitter

Jack Dorsey, presidente ejecutivo de la red social Twitter, renunció a su cargo, informó el propio CEO en sus redes soicales, poco después de que el canal de noticias financieras CNBC diera a conocer la noticia.

El consejo de administración designó como nuevo máximo ejecutivo a Parag Agrawal, quien ha desarrollado su carrera en la compañía durante una década y ocupaba desde 2017 el cargo de director de tecnología.

"He decidido dejar Twitter porque creo que la compañía está lista para dejar atrás a sus fundadores", dijo Dorsey, quien ha expresado su "profunda" confianza en Parag Agrawal como nuevo consejero delegado de Twitter.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

"Su trabajo durante los últimos 10 años ha sido transformador. Estoy profundamente agradecido por su habilidad, corazón y alma. Es su momento de liderar", añadió en el comunicado dado a conocer en sus redes sociales.

Jack Dorsey seguirá siendo miembro de la cúpula directiva de la compañía que ayudó a fundar en 2006 hasta que expire su mandato en la junta de accionistas de 2022.

Además, Bret Taylor fue nombrado nuevo presidente de la junta directiva, sucediendo a Patrick Pichette, quien continuará sirviendo como presidente del Comité de Auditoría. "En nombre de la junta directiva, quiero agradecer a Jack su liderazgo visionario y su dedicación incansable a Twitter desde su fundación", ha declarado Bret Taylor.

Jack Dorsey y las solicitudes que pedían su renuncia

A principios de 2020, Jack Dorsey se enfrentó a peticiones de Elliott Management Corp para que renunciara, después de que el fondo de cobertura argumentó que estaba prestando muy poca atención a Twitter mientras también dirigía la empresa de procesamiento de pagos Square Inc.

Frente a esta petición de renuncia y presión por parte de la compañía, Dorsey se defendió dando a Elliott y a su aliado, la empresa de adquisiciones Silver Lake Partners, puestos en el directorio de Twitter.

Las acciones de la plataforma de micromensajería se disparaban un 9 por ciento en las primeras operaciones, mientras que las de la firma de pagos digitales Square Inc, de la que Dorsey es también presidente ejecutivo, ganaban un 3 por ciento.

En su último tuit, escrito el 28 de noviembre, Dorsey escribió: "Amo Twitter". Los "me gusta" a ese tuit superaban los 54 mil el lunes.