Más de un millón de casos de cólera confirmados en Haití

Haití superó el millar de casos confirmados de cólera, que se propaga rápidamente, mientras se registran 223 muertes, según los datos disponibles este lunes 28 de noviembre.

El informe del Ministerio de Salud y Población de Haití indicó que desde el 2 de octubre mil tres personas se contagiaron con la enfermedad y 11 mil 889 son sospechosas de portar el mal, 4,0 por ciento más que el balance anterior.

Además, unas 10 mil 200 personas fueron atendidas por los servicios de salud de Haití y se contabilizaron 223 fallecidos de cólera, de estos 149 en instituciones sanitarias.

Riesgos en la infancia

La evaluación del Departamento de Epidemiología, Laboratorios e Investigación del Miisterio de Salud y Poblacio de Haití agregó que cuatro mil 99 niños menores de nueve años presentan síntomas, de ellos 252 que aun no cumplieron su primer año.

Hace casi dos meses que un brote de cólera recorre #Haiti. A día de hoy podemos afirmar que 2⃣ de cada 5⃣ casos afectan a niños y niñas: https://t.co/FwIbqHJV7O pic.twitter.com/l5UhvSHVbz — UNICEF Comité Madrid (@UNICEF_Madrid) November 25, 2022

La semana pasada el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que 2 de cada 55 enfermos de cólera, 40 por ciento del total, son niños, y la mayoría reside en zonas afectadas por una creciente crisis nutricional.

La vida de los menores corre un triple riesgo de desnutrición, cólera y violencia armada, "y a veces las tres cosas juntas", dijo Manuel Fontaine, director de la Oficina de Programas de Emergencia de Unicef, tras visitar durante cuatro días el país caribeño.

Fontaine estimó que en Haití se puede romper el círculo vicioso entre la desnutrición y el cólera, siempre que pueda llegara las familias más vulnerables antes de que sea demasiado tarde.

Haití vivió en 2010 su primera epidemia de cólera en un siglo, que provocó la muerte de unas 10 mil personas y enfermó a más de 800 mil durante los nueve años que duró el brote.

Con respecto a ese periodo, el auge de la violencia y de los grupos armados dificultan la atención médica y la asistencia a las familias afectadas, además que aun persiste la falta de percepción de riesgo en gran parte de la población.