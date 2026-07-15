UNAM | La astrofísica de la UNAM, Aída Hortensia Nava Bencheikh, colabora en el catálogo de galaxias que recopila la edad, masa y distribución de miles de cúmulos estelares ligados por gravedad.

UNAM | La astrofísica de la UNAM, Aída Hortensia Nava Bencheikh, colabora en el catálogo de galaxias que recopila la edad, masa y distribución de miles de cúmulos estelares ligados por gravedad.

UNAM | La astrofísica de la UNAM, Aída Hortensia Nava Bencheikh, colabora en el catálogo de galaxias que recopila la edad, masa y distribución de miles de cúmulos estelares ligados por gravedad.

UNAM | La astrofísica de la UNAM, Aída Hortensia Nava Bencheikh, colabora en el catálogo de galaxias que recopila la edad, masa y distribución de miles de cúmulos estelares ligados por gravedad.

UNAM | La astrofísica de la UNAM, Aída Hortensia Nava Bencheikh, colabora en el catálogo de galaxias que recopila la edad, masa y distribución de miles de cúmulos estelares ligados por gravedad.

UNAM | La astrofísica de la UNAM, Aída Hortensia Nava Bencheikh, colabora en el catálogo de galaxias que recopila la edad, masa y distribución de miles de cúmulos estelares ligados por gravedad.

Un consorcio científico internacional conformado por especialistas de Estados Unidos, Alemania, Francia y otros países, se aventuró a diseñar un histórico mapa espacial en el que colabora activamente el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

#BoletínUNAM Crean mapa de 100 mil cúmulos de estrellas para entender su formación > https://t.co/wPLTAldqCN pic.twitter.com/8V7RIdvBwg — Sala de Prensa UNAM (@SalaPrensaUNAM) July 15, 2026

De acuerdo con el comunicado de la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) de la UNAM, este crucial mapa tridimensional que registra más de 100 mil cúmulos estelares en diversas galaxias, tiene el objetivo de estudiar a fondo el proceso de formación del universo.

El proyecto, liderado en el ámbito nacional por la doctora Aída Hortensia Nava Bencheikh, analiza datos recopilados durante más de una década por los telescopios espaciales Hubble y James Webb, así como información complementaria de observatorios terrestres de alta tecnología.

Este esfuerzo global busca catalogar la masa, edad y ubicación de estas agrupaciones masivas de estrellas unidas por fuerzas de gravedad, facilitando el acceso a bases de datos públicas para que estudiantes e investigadores, pertenecientes a las nuevas generaciones, puedan avanzar en el entendimiento de la evolución cósmica.